Широкі джинси і кроп-топ: колишня Цимбалюка показала стильний лук у дусі 2000-х

Основні елементи образу Готочкіної

Кепка: на голові - кепка світло-блакитного кольору, що надає образу спортивного шику.

Багатошаровість: Готочкіна одягла білий кроп-топ, що відкриває живіт. Зверху накинута оверсайз-сорочка з тонкої джинсової тканини.

Широкі джинси: низ - це широкі джинси-палаццо світло-блакитного кольору, які є ключовим трендом останніх сезонів. Вони мають вільний крій і шнурівку на поясі.

Образ побудований на поєднанні об'ємних речей (сорочка і штани) з обтислим кроп-топом, що створює цікавий силует. Це типовий приклад сучасного оверсайз- стилю, що робить акцент на комфорті та невимушеності.

Світлана Готочкіна показала стильний лук (фото: instagram.com/got.sveta)

Який це стиль

Цей образ об'єднує кілька актуальних стилів.

Стрітстайл (Street Style): це типовий вуличний стиль, що відображає сучасні тренди й комфорт.

це типовий вуличний стиль, що відображає сучасні тренди й комфорт. Оверсайз (Oversize): образ повністю побудований на об'ємних речах - широкій сорочці та вільних джинсах. Це головна риса цього стилю.

образ повністю побудований на об'ємних речах - широкій сорочці та вільних джинсах. Це головна риса цього стилю. Кежуал (Casual): це повсякденний, невимушений стиль, що ідеально підходить для прогулянок і відпочинку.

це повсякденний, невимушений стиль, що ідеально підходить для прогулянок і відпочинку. Елементи Y2K (стиль 2000-х): широкі джинси з низькою посадкою і кроп-топ - ключові елементи, що відсилають до моди кінця 90-х і початку 2000-х років.

Лук Світлани Готочкіної (фото: instagram.com/got.sveta)

Як повторити лук Світлани Готочкіної:

широкі джинси з високою або середньою посадкою

білий кроп-топ

оверсайз-сорочка з деніму або бавовни

бейсболка нейтрального відтінку

масивні кросівки або кеди

мінімум аксесуарів для розслабленого вигляду.

Світлана Готочкіна показала стильний лук (фото: instagram.com/got.sveta)

Чому одяг у стилі 2000-х у трендах

Уже кілька сезонів мода активно переосмислює естетику початку нульових. У цей час кроп-топи, низька посадка, широкі джинси, бейсболки та мікроаксесуари були на піку популярності. Зараз цей стиль повертається з оновленими матеріалами, сучасним кроєм і зручними силуетами. Це ностальгія в новій подачі.

Широкі джинси та кепки - це символ комфорту. Після пандемії та тривалого тренду на домашній одяг люди шукають вуличні образи, які не обмежують рухів і водночас мають стильний вигляд.

Ці речі легко міксувати: кроп-топ можна носити з піджаками, спідницями, жакетами; широкі джинси - з сорочками, светрами, худі; кепки - з будь-яким повсякденним луком.

Світлана Готочкіна задає тренди (фото: instagram.com/got.sveta)