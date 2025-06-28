Широкі джинси і кроп-топ: колишня Цимбалюка показала стильний лук у дусі 2000-х

Колишня дівчина нового "Холостяка" Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна продемонструвала стильний літній образ у дусі моди 2000-х. Вона з'явилася в широких джинсах, білому кроп-топі та джинсовій сорочці оверсайз, доповнивши лук кепкою і кросівками.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Кепка: на голові - кепка світло-блакитного кольору, що надає образу спортивного шику.
Багатошаровість: Готочкіна одягла білий кроп-топ, що відкриває живіт. Зверху накинута оверсайз-сорочка з тонкої джинсової тканини.
Широкі джинси: низ - це широкі джинси-палаццо світло-блакитного кольору, які є ключовим трендом останніх сезонів. Вони мають вільний крій і шнурівку на поясі.
Образ побудований на поєднанні об'ємних речей (сорочка і штани) з обтислим кроп-топом, що створює цікавий силует. Це типовий приклад сучасного оверсайз- стилю, що робить акцент на комфорті та невимушеності.
Світлана Готочкіна показала стильний лук (фото: instagram.com/got.sveta)
Цей образ об'єднує кілька актуальних стилів.
Лук Світлани Готочкіної (фото: instagram.com/got.sveta)
Як повторити лук Світлани Готочкіної:
Світлана Готочкіна показала стильний лук (фото: instagram.com/got.sveta)
Уже кілька сезонів мода активно переосмислює естетику початку нульових. У цей час кроп-топи, низька посадка, широкі джинси, бейсболки та мікроаксесуари були на піку популярності. Зараз цей стиль повертається з оновленими матеріалами, сучасним кроєм і зручними силуетами. Це ностальгія в новій подачі.
Широкі джинси та кепки - це символ комфорту. Після пандемії та тривалого тренду на домашній одяг люди шукають вуличні образи, які не обмежують рухів і водночас мають стильний вигляд.
Ці речі легко міксувати: кроп-топ можна носити з піджаками, спідницями, жакетами; широкі джинси - з сорочками, светрами, худі; кепки - з будь-яким повсякденним луком.
Світлана Готочкіна задає тренди (фото: instagram.com/got.sveta)
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