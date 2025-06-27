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60-річна Моніка Беллуччі позувала у купальнику для модного глянцю (фото)

П'ятниця 27 червня 2025 18:27
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60-річна Моніка Беллуччі позувала у купальнику для модного глянцю (фото) Моніка Беллуччі (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

60-річна голлівудська актриса Моніка Беллуччі знялася в купальнику для обкладинки журналу Marie Claire.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Акторка з’явилася на опублікованому фото в чорному купальнику та білій сорочці, яку злегка розстібнула і спустила з плечей.

Беллуччі позувала з макіяжем, в якому акцент зроблено на темно-рожеву помаду, а її волосся було укладене м’якими локонами.

Образ завершували круглі золоті сережки, кільця та годинник від розкішного бренду Cartier.

Реакція фанів

У коментарях під дописом шанувальники засипали акторку компліментами, відзначаючи її молодий вигляд.

  • З кожним роком вона тільки кращає
  • Яка ж вона красива
  • Ти неймовірна
  • Розкішна фігура
  • Як завжди, неперевершена

Коротка біографія Моніки Беллуччі

Моніка Анна Марія Беллуччі народилася у 1964 році в італійському місті Читта-ді-Кастелло. Її вважають однією з найвідоміших і найпривабливіших жінок у світі.

Спочатку вона працювала моделлю - представляла бренди Dolce & Gabbana, Cartier, Dior, а згодом перейшла в кіно.

60-річна Моніка Беллуччі позувала у купальнику для модного глянцю (фото)Моніка Беллуччі (фото: Getty Images)

Першу роль отримала в 1991 році, а європейську славу здобула після фільму "Квартира".

Світове визнання принесла роль у драмі "Малена" (2000). Далі були "Матриця", "Астерікс і Обелікс", "Страсті Христові", "Незворотність" - фільм, який викликав гучні дискусії. А в 50 років вона стала найстаршою "дівчиною Бонда" у стрічці "Спектр".

60-річна Моніка Беллуччі позувала у купальнику для модного глянцю (фото)Кадр з фільму "Мафія мама"

Моніку неодноразово запрошували до журі Каннського кінофестивалю, а у 2016 році вона стала кавалеркою Ордену Почесного легіону.

Має престижні нагороди та є членкинею Американської кіноакадемії.

Беллуччі була заміжня за фотографом Клаудіо Бассо та актором Венсаном Касселем.

У шлюбі з Касселем у них народилися дві доньки - Дева та Леоні. Після розлучення в 2013 році зберегли гарні стосунки.

З 2023 року акторка зустрічається з режисером Тімом Бертоном. В одному з інтерв’ю вона вперше публічно зізналася йому в коханні.

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