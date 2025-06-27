Гламурні 80-ті: дружина Усика здивувала стильним луком у шкіряному комбінезоні

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина знову привернула увагу яскравим образом. Цього разу вона обрала ефектний шкіряний комбінезон у стилістиці 80-х.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram .

Який образ вибрала Катерина Усик

На фото дружина Усика позує у сміливому та гламурному образі на тлі вінтажного автомобіля. Вона одягнена в білий комбінезон зі шкіри з глибоким V-подібним вирізом.

Ключова деталь вбрання - дуже виражені, об'ємні та структуровані плечі, що надають силуету драматичності.

Талія підкреслена, а низ комбінезона - короткі шорти. Образ доповнений масивними сережками і яскравим макіяжем з акцентом на губи бордового кольору.

Катерина Усик показала модний лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Який це стиль

Цей стиль - це яскравий приклад моди 80-х років (так званий стиль "power dressing"). Саме у 80-х роках у моду увійшли широкі, гіпертрофовані плечі з підплічниками, що символізували силу, владу і незалежність жінки.

Тоді вбрання, що нагадували ділові костюми, але зі сміливішими елементами, були на піку популярності.

Дружина Усика показала зухвалий образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Power Dressing (стиль "сильної жінки")

Це був, мабуть, найвпливовіший тренд десятиліття, особливо в діловому світі. Жінки прагнули зрівнятися з чоловіками на роботі, і мода стала їхнім інструментом для демонстрації сили та впевненості.

Гіпертрофовані плечі: це "візитівка" 80-х. Підплічники вставляли скрізь - у піджаки, блузи, пальта, сукні. Що ширші плечі, то сильніший вигляд мала жінка.

Чоловічий крій: піджаки та блейзери шили на чоловічий манер, але поєднували з більш жіночними елементами, як-от спідниці-олівці або яскраві блузи.

Культ тіла й аеробіка

Завдяки популяризації аеробіки та фітнесу спортивний стиль став частиною повсякденного гардероба.

Яскраві лосини та легінси: неоновий або кислотний колір.

Трико і боді: часто в поєднанні з шортами.

Пов'язки на голову, гетри та кросівки: це було модно носити не тільки в спортзалі, а й на вулиці.

Максималізм і надмірність

Модний принцип 80-х: "більше - це краще".

Пишні зачіски: хімічна завивка, начісування, тонни лаку для волосся. Що більший об'єм, то краще.

Яскравий макіяж: блакитні тіні, рожеві рум'яна, яскрава помада - часто використовувалося все разом.

Масивні аксесуари: великі сережки-кільця, яскраві пластикові браслети (часто кілька штук на одній руці), широкі ремені та перлове намисто в кілька рядів.

Блиск і паєтки: вечірнє вбрання рясніло блискітками, паєтками, люрексом і металізованими тканинами.

Катерина Усик показала стильний лук у дусі 80-х фото: instagram.com/usyk_kate1505)