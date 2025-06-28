Широкие джинсы и кроп-топ: бывшая Цымбалюка показала стильный лук в духе 2000-х

Бывшая девушка нового "Холостяка" Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина продемонстрировала стильный летний образ в духе моды 2000-х. Она появилась в широких джинсах, белом кроп-топе и джинсовой рубашке оверсайз, дополнив лук кепкой и кроссовками.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Кепка: на голове - кепка светло-голубого цвета, придающая образу спортивного шика.
Многослойность: Готочкина надела белый кроп-топ, открывающий живот. Сверху накинута оверсайз-рубашка из тонкой джинсовой ткани.
Широкие джинсы: низ - это широкие джинсы-палаццо светло-голубого цвета, которые являются ключевым трендом последних сезонов. Они имеют свободный крой и шнуровку на поясе.
Образ построен на сочетании объемных вещей (рубашка и брюки) с облегающим кроп-топом, создающим интересный силуэт. Это типичный пример современного оверсайз-стиля, что делает акцент на комфорте и непринужденности.
Светлана Готочкина показала стильный лук (фото: instagram.com/got.sveta)
Этот образ объединяет несколько актуальных стилей.
Лук Светланы Готочкиной (фото: instagram.com/got.sveta)
Как повторить лук Светланы Готочкиной:
Светлана Готочкина показала стильный лук (фото: instagram.com/got.sveta)
Уже несколько сезонов мода активно переосмысливает эстетику начала нулевых. В это время кроп-топы, низкая посадка, широкие джинсы, бейсболки и микроаксессуары были на пике популярности. Сейчас этот стиль возвращается с обновленными материалами, современным кроем и удобными силуэтами. Это ностальгия в новой подаче.
Широкие джинсы и кепки - это символ комфорта. После пандемии и длительного тренда на домашнюю одежду люди ищут уличные образы, которые не ограничивают движений и в то же время выглядят стильно.
Эти вещи легко миксовать: кроп-топ можно носить с пиджаками, юбками, жакетами; широкие джинсы - с рубашками, свитерами, худи; кепки - с любым повседневным луком.
Светлана Готочкина задает тренды (фото: instagram.com/got.sveta)
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