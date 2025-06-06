Шини для електромобілів: як обрати і чому потрібні особливі

Щоб електромобіль сповна виправдовував сподівання власника, він має комплектуватися шинами певного типу. Разом з експертами-шинниками з'ясовуємо, на які характеристики звертати увагу при виборі покришок.

Про тип шин, які допоможуть реалізувати всі переваги вашої "електрички", читайте в матеріалі РБК-Україна .

Які вимоги до шин електромобіля

Електромобіль, маючи купу привабливих для водія і пасажирів рис, має також і деяку суто технічну специфіку, про яку зазвичай не замислюється пересічний користувач.

Фото: шини для електромобілів (hankook.com)

Відповідно, є певні виклики, які постають перед "взуттям" для електрокарів:

Витримування значної ваги електромобіля (збільшення маси у 25 - 30%);

Витримування більшого обертового моменту, який передається на колеса;

Створення мінімального опору коченню, адже електромобілі часто мають обмежену далекобійність і потребують економії енергії;

Гарантування комфорту, м’якості та низького рівня шуму. Поєднати характеристики комфорту з приведеними вище тяговими характеристиками непросто.

Забезпечення належного зчеплення. Попри всі вище згадані особливості шини електромобіля мають виконувати своє основне завдання - належне зчеплення з дорогою.

Більше навантаження на колесо

Електромобілі мають значну масу, бо їхні батареї важать до 400 кг, що значно перевищує масу паливного баку бензинової машини (менше 40 кг). Навіть з урахуванням компактності електричного силового агрегату загальна вага електрокара виходить вищою за машину на рідкому паливі.

Відтак, навантаження на протектор є більшим - так що стандартна шина на електромобілі зношується приблизно на 20% швидше, ніж на машині з ДВЗ.

Крім того, шини для електрокарів мають бути жорсткішими при бокових векторах навантаження, зокрема, при вході в поворот. В деяких виробників є спеціальні лінійки шин із жорсткістю, що перевищує стандартну на 25%.

Також протектор шин для електромобілів має більш пласку контактну поверхню для рівномірного розподілу навантаження, що продовжує їх ресурс.

Ефективність

Заощадження енергії для шин електрокарів є визначальним чинником, адже це впливає на запас ходу. З яким в "електричок", як відомо, певні проблеми.

Різниця в запасі ходу між середньою та високоефективною EV-шиною може сягати 50 км. Тож правильний вибір шин для електромобіля здатен суттєво покращити його експлуатаційні характеристики.

Акустичний комфорт

Оскільки в електромобілях немає відносно шумного двигуна внутрішнього згоряння, в їхніх салонах значно тихіше. Це означає, що інші джерела шуму, зокрема і шини, стають більш помітними.

Тому виробники шин для електромобілів намагаються зменшити рівень шуму їхньої роботи, причому у два способи:

Зниження утворення шумів: конструктивні особливості шин допомагають мінімізувати вібрації, які продукують шини, та резонансні явища;

конструктивні особливості шин допомагають мінімізувати вібрації, які продукують шини, та резонансні явища; Поглинання звуків: спеціальні матеріали та технології сприяють гасінню небажаних шумів, які таки виникли.

Наприклад, всередині канавок протектора розміщують зигзагоподібний малюнок, який допомагає зменшувати резонансні ефекти. А поперечні канавки, поступово розширюючись, на мокрій дорозі спрямовують воду вбік і запобігають утворенню шуму в колісних арках.

Також є шини з нерівномірним розташуванням бічних канавок, що порушує ритмічність звукових хвиль і робить їзду тихішою.

Щодо поглинання звуків, ефективним рішенням є вставка з піноматеріалу, яка допомагає гасити вібрації, що виникають під час руху. Це запобігає передачі шуму через підвіску до кузова і в салон.

Фото: шини для електромобілів часто мають особливу конструкцію (hyundai.com)

Високий обертовий момент

Електромобілі характеризуються не лише високим обертовим моментом, а й швидким його зменшенням при відпусканні акселератора. Додаткова маса електроавто збільшує інерційні навантаження, що впливає на зміну тяги на колесах.

Це вимагає підвищеної жорсткості боковин шини, і є низка рішень для підсилення конструкції:

Безшовні кільця на бортах ;

; Спеціальна стрічка із загнутими краями ;

; Високоміцний сталевий брекер.

За цими вимогами - чи за більшістю з них - і конструюють свої "електромобільні" моделі провідні виробники шин.

Висновок

Електромобіль - машина таки особлива, і не дивно, що деякі компоненти до неї теж мають бути особливими. І звісно ж, у спеціальних EV-шин є мінуси.

Наприклад, вони дорожчі, і при тому найчастіше все одно зношуватимуться швидше, ніж на бензинових автомобілях.

Проте тішить, що кількість моделей шин для електромобілів зростає. А значить, можна сподіватися, що середня ціна такої гуми із гідними характеристиками знизиться.