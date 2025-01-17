Які шини підійдуть для їзди розбитими дорогами: поради водіям

Що за кермом, що у житті – нам не завжди випадають дороги, які нам подобаються. Але у випадку з авто можна зробити дещо для полегшення ситуації. Разом з експертами-шинниками розбирались, які шини допоможуть водієві на шляхах з ямами і вибоїнами.

Про те, які шини будуть більш доцільними на недоглянутих автошляхах, читайте в матеріалі РБК-Україна .

На щастя, більшість українських шляхів таки перебувають у непоганому стані, але ж регіональні траси часто виявляються прикрашені вибоїнами, хвилями і тріщинами у неприпустимій кількості. Якщо автомобіль експлуатується здебільшого на таких поверхнях, при черговому виборі гуми краще обрати шини з дещо особливими якостями.

Вищий профіль – менший диск

Висота профілю – тобто висота боковини, грубо кажучи, відстань від закраїни диску до дороги – має значення для коліс, які катаються здебільшого по розбитому асфальту. Тому що чим більше "товщина" гуми на колесі, тим більший запас енергомісткості воно матиме. Високропрофільна шина краще поглинає енергію поштовхів та ударів, які колеса отримують на нерівностях. Завдяки чому в такого колеса:

М’якіше хід. Створює більше комфорту для пасажирів, адже частину поштовхів, які має погасити підвіска і кузов, ще до того поглинає саме шина;

Більша стійкість. Боковину високопрофільної шини складніше зім’яти аж до диска під час зустрічі колеса з краєм ями. Відтак, менше ймовірність, що боковину буде розрубано внаслідок затиснення між ободом і грубим краєм ями;

Нижче ціна. Високопрофільна шина простіше у виробництві, відтак, вона дешевше низькопрофільної.

Суттєвий недолік шин з високим профілем у тому, що при незмінному посадочному діаметрі (той самий розмір у дюймах - 13", 15", 20" тощо) шину з суттєвого більшим профілем знайти непросто. Хоча і додаткові 1,5 – 2,5 см діаметру – теж непогано. Відтак, для суттєвого збільшення профілю гуми доведеться переходити на диски меншого діаметру – наприклад, 14- або 15-дюймові замість 16-дюймових.

Крім фінансових витрат ускладнити "дюймовий перехід" можуть великі гальмівні механізми коліс – на масивні супорти менший диск може просто не налізти.

Нагадаємо, що дізнатись висоту профілю шини можна, якщо вміти читати маркування на її боковині: цей параметр позначається як співвідношення висоти і ширини шини. Наприклад, у шифрі 205/55 R16 профіль шини складає 55 відсотків від 205 мм. Тобто висота профілю даної шини в міліметрах при нормальному тиску складатиме 113 мм.

Підсилена боковина

Серед пересічних товарних шин є моделі, щодо яких виробники наголошують на високій стійкості до ударів. Досягається це за рахунок підсиленого, особливо міцного каркасу. Більш жорстка боковина буде стійкою на ділянках шляху, де є каміння, асфальтові хвилі, вибоїни з гострими краями, грубі висохлі колії тощо.

Розширена гарантія проти ям

Майте на увазі, що деякі авторитетні шинні компанії в Україні підтримують особливий вид гарантії – її часто називають розширеною. Згідно неї, шину, розрубану чи в інший спосіб пошкоджену на дорозі в період гарантійного строку, безкоштовно замінять новою. Щоправда, для цього шини мають бути придбані в офіційній мережі виробника.

Коротко

Звісно, за рахунок самих тільки шин – підсилених, високопрофільних, із збільшеним тиском – усіх проблем поганих шляхів нівелювати не можна. З будь-якими колесами водій за кермом має бути особливо уважним і перш за все знижувати швидкість перед підозрілими ділянками. Ну а якщо поїздки поганими дорогами є постійними, можливо, є сенс поміняти легкову машину на кросовер – нехай не повноводний, але з колесами великого діаметру, міцною підвіскою і збільшеним кліренсом.