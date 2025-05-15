Що робити, якщо немає автомобільних шин потрібного розміру: варіанти заміни

Нагадаємо, що автомобільна шина має не один важливий розмір (діаметр в місці посадки на диск), як це часто вважається, а три – ще також ширину і висоту профіля (це "товщина" шини, відстань між диском і протектором в її боковій проекції).

Що не так з розмірами

Не завжди зрозуміло, чому автовиробника наказує використовувати на певній своїй моделі шини малопоширеного розміру, але таке трапляється не тільки на суперпотужних спорткарах чи брутальних позашляховиках.

Наприклад, це можуть бути такі варіанти, як 165/80 R14 на ранніх версіях Renault Logan або типові для компактних японських авто колеса 155/80 R14. І деякі такі типорозміри можуть бути проблемними для придбання — або через високу ціну, або через те, що вони не представлені у лінійці популярних шинних брендів. Яким чином можна знайти адекватну альтернативу?

Як підібрати шини "нерідного" розміру

Перш за все нагадаємо, що відступати від паспортного розміру шин можна лише в межах того ж посадкового діаметру (остання цифра індексу розмірності). Адже не можна встановити на диск покришку іншого розміру, аніж сам диск. Проте, допустимі варіанти змін стосуються ширини та висоти профілю.

Ширина шини. Це перша цифра в індексі розмірності в міліметрах – наприклад, 165 мм у згаданої вище логанівської шини 165/80 R14. Вибір ширини залежить від параметрів диска, а також простору в колісній арці авто. Якщо шина буде надто широкою, вона деформується після монтажу на диск, а також може зачіпати елементи кузова або підвіски, що спричинить проблеми в керуванні, а згодом і руйнацію колеса.

В експертних колах прийнято вважати допустимим відхилення ширини шини на 10 мм в будь-який бік. Наприклад, якщо стандартний розмір становить 195 мм, можна розглянути варіанти 185 мм або 205 мм. Однак збільшення чи зменшення понад ці 10 мм створює небезпеку, оскільки неправильне розташування бортів шини на диску впливає на контактну пляму протектора – що може призвести до втрати керованості при енергійних маневрах.

Важливо зазначити, що деякі автомобілі можуть мати обмеження навіть на зміну ширини в межах тих 10 мм. Тому перед вибором варто знайти відгуки власників аналогічної моделі, які вже тестували такі рішення на практиці.

Висота профілю. Другий параметр у позначенні розміру шини вказує на висоту її профілю. Він виражається у відсотках від ширини протектора. Наприклад, у шини 205/65 R15 висота профілю становить 65% від її ширини у 205 мм. Тому при зміні ширини можливо підібрати альтернативний варіант, який збереже загальний (зовнішній) діаметр колеса – наприклад, 225/60 R15. Найзручніше зробити такий розрахунок за допомогою спеціальних таблиць або шинних калькуляторів, доступних на сайтах інтернет-магазинів.

Обережно з ціною!

Іноді шина рідкісного типорозміру може коштувати набагато дорожче за більш поширені шини такого ж посадочного "дюйма". Тому перед тим, як шукати бажану модель гуми в менш поширеній розмірності, варто з’ясувати, наскільки вона доступна на ринку. Слід порівняти її ціну з популярнішими варіантами аналогічних параметрів, які могли б вам підійти і можливо, обрати прийнятний аналог з іншим профілем чи шириною.

Що говорить Закон

Згідно з Правилами дорожнього руху України (п. 31.4.5 в), використання шин, які не відповідають технічним характеристикам автомобіля або його допустимому навантаженню, є забороненим. Однак варто враховувати, що виробник нерідко пропонує декілька варіантів розмірів коліс для однієї моделі авто. Це означає, що можна пошукати всі рекомендації автовиробника щодо шин вашої моделі. Можливо, в мануалі будуть вказані також і інші розмірності, і будь-яка з них буде законною для використання на всіх автомобілях цієї моделі.

Зверніть увагу, що в заводських мануалах для ринків різних країн можуть вказуватись різні переліки типорозмірів. Ще один важливий момент: список рекомендованих шин може змінюватися протягом періоду виробництва автомобіля. Тому варто перевірити технічну документацію або каталоги, які охоплюють весь цикл випуску вашої моделі авто.

Фізично неможливо

Важливо пам’ятати, що технічна можливість встановлення тих чи інших розмірностей шин також залежить від конструктивних особливостей автомобіля. Наприклад, колісний гальмівний механізм у дорогих комплектаціях може бути більшим, ніж на базових версіях. Або ж "спортивні" версії моделі можуть мати іншу геометрію підвіски, що вплине на можливість встановлення певних шин. Тому якщо ваша модель має широку гаму модифікацій, перед покупкою шин нової для вас розмірності переконайтесь, що різні версії авто не мають суттєвих відмінностей у ходовій частині.

Коротко

Якою б великою не була спокуса придбати якісь шини далекого від потрібного типорозміру, утримайтеся від такого варіанту. Неважливі на перший погляд відмінності – в першу чергу це стосується ширини – можуть призвести до втрати керованості. Яка у випадку аварії потім не буде навіть виявлена і причиною запишуть стандартну фразу "водій не впорався з керуванням". Що власне, буде недалеким від істини – з тією відмінністю, що причиною цього "не впорався " будуть шини, а не той, хто був за кермом.

При підготовці статті були використані матеріали Rosava та "Шина Плюс".