Шины для электромобилей: как выбрать и почему нужны особые

Чтобы электромобиль сполна оправдывал надежды владельца, он должен комплектоваться шинами определенного типа. Вместе с экспертами-шинниками выясняем, на какие характеристики обращать внимание при выборе покрышек.

О типе шин, которые помогут реализовать все преимущества вашей "электрички", читайте в материале РБК-Украина .

Какие требования к шинам электромобиля

Электромобиль, имея кучу привлекательных для водителя и пассажиров черт, имеет также и некоторую сугубо техническую специфику, о которой обычно не задумывается рядовой пользователь.

Фото: шины для электромобилей (hankook.com)

Соответственно, есть определенные вызовы, которые стоят перед "обувью" для электрокаров:

Выдерживание значительного веса электромобиля (увеличение массы в 25 - 30%);

Выдерживание большего крутящего момента, который передается на колеса;

Создание минимального сопротивления качению, ведь электромобили часто имеют ограниченную дальнобойность и нуждаются в экономии энергии;

Обеспечение комфорта, мягкости и низкого уровня шума. Совместить характеристики комфорта с приведенными выше тяговыми характеристиками непросто.

Обеспечение надлежащего сцепления. Несмотря на все выше упомянутые особенности шины электромобиля должны выполнять свою основную задачу - надлежащее сцепление с дорогой.

Большая нагрузка на колесо

Электромобили имеют значительную массу, потому что их батареи весят до 400 кг, что значительно превышает массу топливного бака бензиновой машины (менее 40 кг). Даже с учетом компактности электрического силового агрегата общий вес электрокара получается выше машины на жидком топливе.

Следовательно, нагрузка на протектор больше - так что стандартная шина на электромобиле изнашивается примерно на 20% быстрее, чем на машине с ДВС.

Кроме того, шины для электрокаров должны быть более жесткими при боковых векторах нагрузки, в частности, при входе в поворот. У некоторых производителей есть специальные линейки шин с жесткостью, превышающей стандартную на 25%.

Также протектор шин для электромобилей имеет более плоскую контактную поверхность для равномерного распределения нагрузки, что продлевает их ресурс.

Эффективность

Сбережение энергии для шин электрокаров является определяющим фактором, ведь это влияет на запас хода. С которым у "электричек", как известно, определенные проблемы.

Разница в запасе хода между средней и высокоэффективной EV-шиной может достигать 50 км. Поэтому правильный выбор шин для электромобиля способен существенно улучшить его эксплуатационные характеристики.

Акустический комфорт

Поскольку в электромобилях нет относительно шумного двигателя внутреннего сгорания, в их салонах значительно тише. Это означает, что другие источники шума, в том числе и шины, становятся более заметными.

Поэтому производители шин для электромобилей стараются уменьшить уровень шума их работы, причем двумя способами:

Снижение образования шумов: конструктивные особенности шин помогают минимизировать вибрации, которые продуцируют шины, и резонансные явления;

конструктивные особенности шин помогают минимизировать вибрации, которые продуцируют шины, и резонансные явления; Поглощение звуков: специальные материалы и технологии способствуют гашению нежелательных шумов, которые все-таки возникли.

Например, внутри канавок протектора размещают зигзагообразный рисунок, который помогает уменьшать резонансные эффекты. А поперечные канавки, постепенно расширяясь, на мокрой дороге направляют воду в сторону и предотвращают образование шума в колесных арках.

Также есть шины с неравномерным расположением боковых канавок, что нарушает ритмичность звуковых волн и делает езду более тихой.

Что касается поглощения звуков, эффективным решением является вставка из пеноматериала, которая помогает гасить вибрации, возникающие при движении. Это предотвращает передачу шума через подвеску к кузову и в салон.

Фото: шины для электромобилей часто имеют особую конструкцию (hyundai.com)

Высокий крутящий момент

Электромобили характеризуются не только высоким крутящим моментом, но и быстрым его уменьшением при отпускании акселератора. Дополнительная масса электроавто увеличивает инерционные нагрузки, что влияет на изменение тяги на колесах.

Это требует повышенной жесткости боковин шины, и есть ряд решений для усиления конструкции:

Бесшовные кольца на бортах ;

; Специальная лента с загнутыми краями ;

; Высокопрочный стальной брекер.

По этим требованиям - или по большинству из них - и конструируют свои "электромобильные" модели ведущие производители шин.

Вывод

Электромобиль - машина таки особенная, и неудивительно, что некоторые компоненты к ней тоже должны быть особенными. И конечно же, у специальных EV-шин есть минусы.

Например, они дороже, и при этом чаще всего все равно будут изнашиваться быстрее, чем на бензиновых автомобилях.

Однако радует, что количество моделей шин для электромобилей растет. А значит, можно надеяться, что средняя цена такой резины с достойными характеристиками снизится.