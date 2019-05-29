Шимкив прокомментировал заявления по ситуационной комнате в АП

Экс-заместитель главы Администрации президента (АП) Дмитрий Шимкив прокомментировал ситуацию вокруг ситуационной комнаты в Администрации президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Сейчас в США и поэтому извините за задержку с комментариями, хотя я уже 9 месяцев не работаю в АП. Архитектура ситуационной комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной, и другими экранами. Главная роль видеосервера - это выведение различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов", - написал он.

По словам Шимкива, главная цель такого подхода следующая: объединить информационные источники с разными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации.

"Ни одна государственная организация не даст вам копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствии оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции. Это что-то вроде удаленного доступа на комп или сервер. По каналам связи (защищенным) передается только видео, а не данные, а следовательно исчезает потребность сохранять и строить какие-то промежуточные серверы или хранилища. Это позволило обойти требования подзаконных актов, и отразить источники различного происхождения одновременно", - отметил он.

Шимкив отметил, что аналогичная концепция имеет место в построении ситрумов в США и других странах. Кроме того, ситуационные комнаты разных организаций могут туннелировать информационные отображение между собой, и исчезает потребность держать всех специалистов по тематикам в одном центре. Именно это предусмотрено указом, где центральной/главной Ситуационной комнатой предусмотрена ситуационная комната в СНБО, а не в АП, добавил он.

"Об оборудовании, которое было передано от ЦИК и НБУ. Сервер сбора видео информации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуационной комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операционной деятельности АП. Оборудование передано НБУ - это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры. Все оборудование передавалось с баланса организации на баланс ГУД и уверен, что до сих пор в АП", - сообщил Шимкив.

Он сообщил, что денег на построение нормальной ситуационной комнаты в стране не было.

"Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства. А все, что покупал ГУД для АП за деньги бюджета происходило в рамках бюджетов и законодательства о публичных закупках. Закупок для ІТ потребностей в формате ДСК не применялось. Все оборудование устанавливалось в комнатах работы президента, проверялось Госспецсвязью, а комнаты сертифицировались на уровень безопасности", - написал Шимкив.

"Исходя из опубликованного видео для возобновления работы комнаты нужны только экраны и видеосервер. По такому концепту все может и дальше работать, потому что пол, потолок и стены целые вместе с вмонтированными кабелями, а следовательно целые системы защиты информационного пространства и взаимодействия. Но самое главное в работе ситуационной комнаты не железо, а люди (!) с опытом аналитической работы, умением сочетать и искать информацию, синтезировать сценарии отражения, а также создавать основу для принятия решений руководством страны. Сохранение и обучения специалистов - вот что должно быть главным приоритетом", - добавил он.

Напомним, по словам пресс-секретаря Петра Порошенко Святослава Цеголко, вся техника для ситуационной комнаты в помещении Администрации президента была арендована за собственный счет Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю.