Шимків прокоментував заяви щодо ситуаційної кімнати в АП

Екс-заступник голови Адміністрації президента (АП) Дмитро Шимків прокоментував ситуацію навколо ситуаційної кімнати в Адміністрації президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Зараз в США і тому вибачте за затримку із коментарями, хоча я вже 9 місяців не працюю в АП. Архітектура ситуаційної кімнати не передбачала жодних серверів, крім відеосервера для керування відеостіною, та іншими екранами. Головна роль відеосервера - це виведення різних джерел відео на об‘єднаний простір відеоекранів", - написав він.

За словами Шимківа, головна мета такого підходу наступна: об‘єднати інформаційні джерела із різними рівнями захисту в єдиному просторі сприйняття інформації.

"Жодна державна організація не дасть вам копію інформаційних ресурсів, але може за певних умов та присутності оператора видавати відеокартинку із робочого місця, яке знаходиться в самій інституції. Це щось на зразок віддаленого доступу на комп або сервер. По каналам зв'язку (захищеним) передається лише відеозображення, а не дані, а отже зникає потреба зберігати та будувати якісь проміжні сервери чи сховища. Це дозволило обійти вимоги підзаконних актів, та відобразити джерела різного походження одночасно", - зазначив він.

Шимків зазначив, що аналогічна концепція має місце у побудові ситрумів в США та інших країнах. Крім того, ситуаційні кімнати різних організацій можуть тунелювати інформаційні відображення між собою, і зникає потреба тримати всіх фахівців по тематикам в одному центрі. Саме це передбачено указом, де центральною/головною Ситуаційною кімнатою передбачена ситуаційна кімната в РНБО, а не в АП, додав він.

"Про обладнання, яке було передано від ЦВК та НБУ. Сервер збору відео інформації підчас виборів, який належав ЦВК і не використовувався, не міг виконувати роль відеосервера для ситуаційної кімнати, оскільки мав природу сховища без належних відеоресурсів, і ми його пристосували для серверних потреб операційної діяльності АП. Обладнання передане НБУ - це мережеве обладнання, комп‘ютери (робочі станції) та прінтери. Все обладнання передавалось з балансу організацій на баланс ДУС і впевнений, що досі в АП", - повідомив Шимків.

Він повідомив, що грошей на побудову нормальної ситуаційної кімнати в країні не було.

"Ситуаційна кімната в АП не створювалась за бюджетні кошти. А все, що купляв ДУС для АП за гроші бюджету відбувалося в рамках бюджетів та законодавства про публічні закупівлі. Закупівель для ІТ потреб у форматі ДСК не застосовувалось. Все обладнання , що встановлювалось в кімнатах роботи президента, перевірялось Держспецзв'язком, а кімнати сертифікувались на рівень безпеки", - написав Шимків.

"Виходячи із опублікованого відео для відновлення роботи кімнати потрібні лише екрани та відеосервер. За таким концептом все може й далі працювати, бо підлога, стеля і стіни цілі разом із вмонтованими кабелями, а отже цілі системи захисту інформаційного простору та взаємодії. Але найголовніше в роботі ситуаційної кімнати не залізо, а люди (!) із досвідом аналітичної роботи, вмінням поєднувати та шукати інформацію, синтезувати сценарії відображення, а також створювати підґрунтя для прийняття рішень керівництвом країни. Збереження та навчання фахівців - ось що має бути головним пріоритетом", - додав він.

Нагадаємо, за словами прес-секретаря Петра Порошенка Святослава Цеголка, уся техніка для ситуаційної кімнати у приміщенні Адміністрації президента була орендована за власний кошт Петра Порошенка і відповідно повернута орендодавцю.