Схиляння Росії до перемир'я: ЄС пригрозив заблокувати "Північний потік-2"

Видання зазначає, що під час саміту європейських лідерів у Києві 10 травня, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що крім блокування проекту газопроводу, ЄС також подвоїть кількість суден у санкційному списку за перевезення російської нафти. Подібний крок цього тижня зробила Велика Британія.

Європейські лідери розраховують скористатися заявою президента Трампа, зробленою у четвер, про те, що Вашингтон запровадить санкції проти будь-якої сторони конфлікту, що триває вже три роки, яка не припинить бойові дії на 30 днів. У Білому домі зазначають, що перемир’я має бути безумовним і може стати основою для тривалого перемир’я та укладення сталого мирного договору між Україною та Росією.

За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, Кремль порушив питання відновлення "Північного потоку" під час переговорів із адміністрацією Трампа в контексті покращення економічних відносин між Москвою та Вашингтоном. Водночас, санкції ЄС фактично заблокують будь-які спроби відновити постачання газу цим маршрутом.

Газопровід "Північний потік-2", реалізований попри анексію Криму в 2014 році, став символом поглиблення економічних зв'язків між Німеччиною та Росією. Цей проект активно критикували Україна, країни Східної Європи і перша адміністрація Трампа, яка запроваджувала санкції проти нього, вважаючи, що він робить Німеччину залежною від Росії.

Попри завершення будівництва у 2021 році, газопровід так і не був сертифікований через агресію РФ проти України. Згодом компанія-оператор проекту потрапила під санкції адміністрації Джо Байдена.

За словами європейських чиновників, фон дер Ляєн у п’ятницю обговорила ідею санкцій проти "Північного потоку-2" з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом під час його візиту до Брюсселя.

Для ухвалення рішення потрібна згода всіх держав-членів ЄС. Цей крок буде окремим від нового пакету санкцій ЄС і може бути реалізований у разі відмови Росії дотримуватись перемир’я.