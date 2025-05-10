Склонение России к перемирию: ЕС пригрозил заблокировать "Северный поток-2"

Издание отмечает, что во время саммита европейских лидеров в Киеве 10 мая, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что кроме блокирования проекта газопровода, ЕС также удвоит количество судов в санкционном списке за перевозку российской нефти. Подобный шаг на этой неделе сделала Великобритания.

Европейские лидеры рассчитывают воспользоваться заявлением президента Трампа, сделанным в четверг, о том, что Вашингтон введет санкции против любой стороны продолжающегося уже три года конфликта, которая не прекратит боевые действия на 30 дней. В Белом доме отмечают, что перемирие должно быть безусловным и может стать основой для длительного перемирия и заключения устойчивого мирного договора между Украиной и Россией.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Кремль поднял вопрос восстановления "Северного потока" во время переговоров с администрацией Трампа в контексте улучшения экономических отношений между Москвой и Вашингтоном. В то же время, санкции ЕС фактически заблокируют любые попытки возобновить поставки газа по этому маршруту.

Газопровод "Северный поток-2", реализованный несмотря на аннексию Крыма в 2014 году, стал символом углубления экономических связей между Германией и Россией. Этот проект активно критиковали Украина, страны Восточной Европы и первая администрация Трампа, которая вводила санкции против него, считая, что он делает Германию зависимой от России.

Несмотря на завершение строительства в 2021 году, газопровод так и не был сертифицирован из-за агрессии РФ против Украины. Впоследствии компания-оператор проекта попала под санкции администрации Джо Байдена.

По словам европейских чиновников, фон дер Ляйен в пятницу обсудила идею санкций против "Северного потока-2" с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом во время его визита в Брюссель. Для принятия решения требуется согласие всех государств-членов ЕС. Этот шаг будет отдельным от нового пакета санкций ЕС и может быть реализован в случае отказа России соблюдать перемирие.