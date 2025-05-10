Склонение России к перемирию: ЕС пригрозил заблокировать "Северный поток-2"

Европейские союзники Украины угрожают окончательно заблокировать "Северный поток-2", если Москва не согласится на предложенное США 30-дневное прекращение огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что во время саммита европейских лидеров в Киеве 10 мая, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что кроме блокирования проекта газопровода, ЕС также удвоит количество судов в санкционном списке за перевозку российской нефти. Подобный шаг на этой неделе сделала Великобритания.
Европейские лидеры рассчитывают воспользоваться заявлением президента Трампа, сделанным в четверг, о том, что Вашингтон введет санкции против любой стороны продолжающегося уже три года конфликта, которая не прекратит боевые действия на 30 дней. В Белом доме отмечают, что перемирие должно быть безусловным и может стать основой для длительного перемирия и заключения устойчивого мирного договора между Украиной и Россией.
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Кремль поднял вопрос восстановления "Северного потока" во время переговоров с администрацией Трампа в контексте улучшения экономических отношений между Москвой и Вашингтоном. В то же время, санкции ЕС фактически заблокируют любые попытки возобновить поставки газа по этому маршруту.
Газопровод "Северный поток-2", реализованный несмотря на аннексию Крыма в 2014 году, стал символом углубления экономических связей между Германией и Россией. Этот проект активно критиковали Украина, страны Восточной Европы и первая администрация Трампа, которая вводила санкции против него, считая, что он делает Германию зависимой от России.
Несмотря на завершение строительства в 2021 году, газопровод так и не был сертифицирован из-за агрессии РФ против Украины. Впоследствии компания-оператор проекта попала под санкции администрации Джо Байдена.
По словам европейских чиновников, фон дер Ляйен в пятницу обсудила идею санкций против "Северного потока-2" с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом во время его визита в Брюссель. Для принятия решения требуется согласие всех государств-членов ЕС. Этот шаг будет отдельным от нового пакета санкций ЕС и может быть реализован в случае отказа России соблюдать перемирие.
В субботу, 10 мая, в Киев прибыли лидеры Великобритании, Германии, Франции, Польши и ЕС для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
После встречи с европейскими лидерами, Зеленский подтвердил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня с 12 мая. Европейские чиновники призвали администрацию Трампа усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну. Во время саммита России фактически выдвинули дедлайн согласия на прекращение огня.
Россия заявила, что может согласиться на месячное прекращение огня, но требует прекращения поставок вооружения Украине со стороны Запада. Москва неоднократно отклоняла мирные инициативы, предложенные США и поддержанные Украиной, требуя решения "коренных причин" конфликта.
Визит европейских лидеров в Киев состоялся после того, как президент Путин принимал в Москве китайского лидера Си Цзиньпина и других союзников на параде ко "Дню победы". Кремль все более открыто демонстрирует поддержку от своих союзников, в частности недавно признал военную помощь со стороны Северной Кореи.
Кроме того, на этой неделе Евросоюз усилил экономическое давление на Кремль, обнародовав план сокращения импорта энергоносителей из России до 2027 года. Документ предусматривает запрет на краткосрочные контракты по импорту газа с конца 2025 года, а также отмену долгосрочных контрактов до 2027-го. В прошлом году Европа потратила около 23 миллиардов евро на импорт энергоресурсов из РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.