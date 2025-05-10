У Путіна знову висувають вимоги, щоб розпочати припинення вогню

Президент США Дональд Трамп намагався використати свій вплив на Україну, щоб наблизити її до переговорів, але Київ намагається уникнути цього.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ABC News.