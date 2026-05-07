ШІ виходить у космос: Anthropic підключає дата-центри SpaceX до своїх моделей

Потреба у величезних обчислювальних ресурсах змушує ШІ-розробників шукати нестандартні рішення. Нове партнерство зі SpaceX дозволяє Anthropic залучити сотні тисяч нових відеокарт для обробки запитів.

Аналітики стверджують, що така співпраця "миттєво відіб’ється на швидкості та доступності Claude для користувачів".

Найбільш амбітною частиною угоди є плани щодо створення орбітальних серверів, які забезпечать ШІ практично необмеженою енергією та новими можливостями для глобального масштабування.

Які ж ключові зміни побачать користувачі та розробники вже найближчим часом?

Суттєве підвищення лімітів для Claude Code

Для професіоналів, які використовують інструменти Claude для написання та аналізу коду, умови стають значно лояльнішими.

Подвоєння лімітів: Anthropic вдвічі збільшує ліміти на 5-годинні сесії для тарифних планів Pro, Max, Team та Enterprise.

Скасування обмежень у пікові години: власники акаунтів Pro та Max більше не відчуватимуть зниження швидкості або доступності сервісу під час максимального навантаження на систему.

Оновлені обмеження на кількість запитів до API для моделей Claude Opus (скриншот: Anthropic)

Оновлення API для моделі Opus

Найскладніша та найпотужніша модель Anthropic - Claude Opus - стала значно ефективнішою для комерційного використання. Компанія підняла ліміти швидкості (rate limits) для API - це дозволить бізнесу впроваджувати ШІ у проєкти з високим навантаженням без затримок у відповідях.

Дата-центр Colossus 1

Основним джерелом нових потужностей стане дата-центр Colossus 1, що належить компанії Ілона Маска.

Переваги:

Технічний масштаб: Anthropic отримує доступ до понад 300 мегаватів енергії, що забезпечує роботу понад 220 000 графічних процесорів NVIDIA.

Терміни та вплив: нові ресурси почнуть діяти протягом місяця - це напряму покращить досвід використання Claude для передплатників рівнів Pro та Max.

Орбітальний ШІ: сторони вже обговорюють розвиток "космічних обчислень" потужністю у кілька гігаватт, що дозволить уникнути наземних обмежень електромереж.

Глобальне розширення

Anthropic продовжує будувати мережу разом з іншими гігантами ринку. Крім SpaceX, компанія має угоди з Amazon (до 2026 року), Google та Microsoft.

Вимоги регуляторів: частина нових потужностей буде розгорнута в Європі та Азії. Мета - відповідати суворим правилам зберігання даних у фінансовому та медичному секторах.

Соціальні гарантії: Anthropic підтвердила намір компенсувати будь-яке можливе зростання цін на електрику для мешканців США, спричинене будівництвом нових енергозалежних дата-центрів. Аналогічні програми планують впроваджувати і в інших країнах, де впровадять технологічні рішення.