Бізнес » Tech

Пентагон інтегрує ШІ у секретні мережі: що це змінює для військових рішень США

12:03 04.05.2026 Пн
Сім техногігантів отримали доступ до секретних урядових мереж
Ольга Завада
Американські ШІ інтегрують у системи управління військами (фото: Magnific)
Міністерство оборони США оголосило про укладення стратегічних угод із сімома лідерами у галузі штучного інтелекту. Мета партнерства - розгортання передових систем у секретних мережах Пентагону для створення першої у світі "ШІ-армії".

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на пост Міністерства оборони США в X.

Згідно з планом Пентагону, ШІ-системи будуть інтегровані у мережеві середовища рівнів Impact Level 6 та Impact Level 7. Це найбільш захищені сегменти мереж, де обробляється секретна інформація.

ШІ буде використовуватись для швидкого синтезу даних, покращення ситуаційної обізнаності та прискорення прийняття рішень у складних бойових умовах.

"Ці угоди прискорюють трансформацію збройних сил США у бойову силу, де ШІ стоїть на першому місці", - зазначили у відомстві.

Скандал навколо Anthropic

Головною сенсацією стало відсторонення технологічного стартапу Anthropic (розробника ШІ Claude). У березні Пентагон визнав фірму "ризиковою для національної безпеки" - це перший подібний випадок щодо американської компанії-розробника нейромереж.

Укладення угод одразу з декількома конкурентами Anthropic дає адміністрації Трампа значний важіль впливу. На кону стоять величезні прибутки, за які змагаються лідери ринку. Хоча список нових партнерів широкий, Пентагон вже має чинні контракти з Palantir та OpenAI.

Аналітики стверджують, що Міноборони США прискорило процес допуску постачальників ШІ до середовищ з даними найвищого рівня секретності, скоротивши процедуру, яка раніше тривала понад 18 місяців, до менше ніж трьох місяців.

У відомстві заявили, що угода допомагає уникнути залежності від якогось одного постачальника. Чиновники зазначили, що прагнуть "створити архітектуру, яка запобігатиме залежності від постачальника ШІ та збереже довгострокову гнучкість для Об’єднаних збройних сил".

Конфліктна принциповість: чи можливо досягти консенсусу?

Основною точкою розбрату залишаються так звані "запобіжники" (guardrails). Anthropic наполягає на обмеженні використання свого ШІ у створенні автономної зброї та систем масового стеження за громадянами. Адміністрація Трампа, своєю чергою, вимагає від розробників повної свободи дій для військових у межах "будь-яких законних цілей".

Залучення конкурентів, зокрема Microsoft та NVIDIA, демонструє готовність Пентагону рухатися вперед навіть без Anthropic, якщо компанія не піде на поступки у питаннях військового використання ШІ.

Фінансові умови контрактів із сімома обраними компаніями наразі залишаються засекреченими.

