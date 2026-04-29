Головна » Бізнес » Tech

Claude з’явився у Photoshop: що вміє новий ШІ-інструмент

15:26 29.04.2026 Ср
2 хв
Відтепер ШІ-агент Claude працюватиме безпосередньо всередині професійних програм
aimg Ольга Завада
Claude з’явився у Photoshop: що вміє новий ШІ-інструмент Claude став частиною дизайнерського софту (фото: Pexels)

Anthropic продовжує занурення у креативну індустрію. Після запуску Claude Design компанія представила спеціальні конектори для інтеграції ШІ у софт від Adobe, Affinity, Autodesk та Ableton.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на статтю у блозі Anthropic.

Інтеграція з креативними редакторами дозволяє Claude отримувати дані з програм та виконувати команди через їхні внутрішні API:

Adobe Creative Cloud: Claude може взаємодіяти з Photoshop, Premiere та Express, допомагаючи створювати дизайн або монтувати відео за текстовими запитами.

Blender: ШІ отримав інтерфейс для роботи з Python API програми. Це дозволяє Claude виправляти помилки у 3D-сценах, створювати нові інструменти та масово змінювати об'єкти.

Ableton: конектор дозволяє музикантам отримувати миттєві відповіді на складні технічні питання.

Ціль - зробити креативність не нудною

В Anthropic наголошують, що ШІ не замінить уяву художника, однак візьме на себе технічну роботу, яка забирає час. Йдеться про повторювані завдання, ручне налаштування параметрів та пошук технічних рішень.

Ключові сценарії використання:

Навчання: ШІ працює як персональний ментор, пояснюючи функції складних стеків модифікаторів або синтезаторів.

Написання коду: Claude Code створює плагіни, кастомні шейдери та скрипти для процедурної анімації безпосередньо під креативні задачі.

Зв'язок між інструментами: ШІ може конвертувати формати та синхронізувати асети (робочі цифрові матеріали) між різними програмами (наприклад, між 3D-редактором та аудіософтом).

Автоматизація: пакетна обробка даних та налаштування структури проєктів тепер займають секунди замість годин праці вручну.

Підтримка опенсорс-спільноти

Разом із технічним оновленням Anthropic оголосила, що стає корпоративним патроном Blender Development Fund. Компанія щорічно виділятиме щонайменше 240 000 євро на розвиток Blender.

Як заявили у стартапі, це допоможе програмі "залишатися безкоштовною та відкритою, дозволяючи розробникам зосередитися на створенні нових інструментів для митців незалежно від комерційного тиску".

