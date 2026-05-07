ИИ выходит в космос: Anthropic подключает дата-центры SpaceX к своим моделям

Потребность в огромных вычислительных ресурсах заставляет ИИ-разработчиков искать нестандартные решения. Новое партнерство со SpaceX позволяет Anthropic привлечь сотни тысяч новых видеокарт для обработки запросов.

Аналитики утверждают, что такое сотрудничество "мгновенно отразится на скорости и доступности Claude для пользователей".

Наиболее амбициозной частью соглашения являются планы по созданию орбитальных серверов, которые обеспечат ИИ практически неограниченной энергией и новыми возможностями для глобального масштабирования.

Какие же ключевые изменения увидят пользователи и разработчики уже в ближайшее время?

Существенное повышение лимитов для Claude Code

Для профессионалов, которые используют инструменты Claude для написания и анализа кода, условия становятся значительно более лояльными.

Удвоение лимитов: Anthropic вдвое увеличивает лимиты на 5-часовые сессии для тарифных планов Pro, Max, Team и Enterprise.

Отмена ограничений в пиковые часы: владельцы аккаунтов Pro и Max больше не будут ощущать снижение скорости или доступности сервиса во время максимальной нагрузки на систему.

Обновлены ограничения на количество запросов к API для моделей Claude Opus (скриншот: Anthropic)

Обновление API для модели Opus

Самая сложная и мощная модель Anthropic - Claude Opus - стала значительно эффективнее для коммерческого использования. Компания подняла лимиты скорости (rate limits) для API - это позволит бизнесу внедрять ИИ в проекты с высокой нагрузкой без задержек в ответах.

Дата-центр Colossus 1

Основным источником новых мощностей станет дата-центр Colossus 1, принадлежащий компании Илона Маска.

Преимущества:

Технический масштаб: Anthropic получает доступ к более 300 мегаватт энергии, что обеспечивает работу более 220 000 графических процессоров NVIDIA.

Сроки и влияние: новые ресурсы начнут действовать в течение месяца - это напрямую улучшит опыт использования Claude для подписчиков уровней Pro и Max.

Орбитальный ИИ: стороны уже обсуждают развитие "космических вычислений" мощностью в несколько гигаватт, что позволит избежать наземных ограничений электросетей.

Глобальное расширение

Anthropic продолжает строить сеть вместе с другими гигантами рынка. Кроме SpaceX, компания имеет соглашения с Amazon (до 2026 года), Google и Microsoft.

Требования регуляторов: часть новых мощностей будет развернута в Европе и Азии. Цель - соответствовать строгим правилам хранения данных в финансовом и медицинском секторах.

Социальные гарантии: Anthropic подтвердила намерение компенсировать любой возможный рост цен на электричество для жителей США, вызванный строительством новых энергозависимых дата-центров. Аналогичные программы планируют внедрять и в других странах, где внедрят технологические решения.