ИИ выходит в космос: Anthropic подключает дата-центры SpaceX к своим моделям

Компания Anthropic заключила масштабное соглашение со SpaceX, которое не только расширяет наземные мощности для нейросети Claude, но и открывает путь к вычислениям в космосе.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на материал в официальном блоге Anthropic.
Потребность в огромных вычислительных ресурсах заставляет ИИ-разработчиков искать нестандартные решения. Новое партнерство со SpaceX позволяет Anthropic привлечь сотни тысяч новых видеокарт для обработки запросов.
Аналитики утверждают, что такое сотрудничество "мгновенно отразится на скорости и доступности Claude для пользователей".
Наиболее амбициозной частью соглашения являются планы по созданию орбитальных серверов, которые обеспечат ИИ практически неограниченной энергией и новыми возможностями для глобального масштабирования.
Какие же ключевые изменения увидят пользователи и разработчики уже в ближайшее время?
Для профессионалов, которые используют инструменты Claude для написания и анализа кода, условия становятся значительно более лояльными.
Удвоение лимитов: Anthropic вдвое увеличивает лимиты на 5-часовые сессии для тарифных планов Pro, Max, Team и Enterprise.
Отмена ограничений в пиковые часы: владельцы аккаунтов Pro и Max больше не будут ощущать снижение скорости или доступности сервиса во время максимальной нагрузки на систему.
Обновлены ограничения на количество запросов к API для моделей Claude Opus (скриншот: Anthropic)
Самая сложная и мощная модель Anthropic - Claude Opus - стала значительно эффективнее для коммерческого использования. Компания подняла лимиты скорости (rate limits) для API - это позволит бизнесу внедрять ИИ в проекты с высокой нагрузкой без задержек в ответах.
Основным источником новых мощностей станет дата-центр Colossus 1, принадлежащий компании Илона Маска.
Преимущества:
Технический масштаб: Anthropic получает доступ к более 300 мегаватт энергии, что обеспечивает работу более 220 000 графических процессоров NVIDIA.
Сроки и влияние: новые ресурсы начнут действовать в течение месяца - это напрямую улучшит опыт использования Claude для подписчиков уровней Pro и Max.
Орбитальный ИИ: стороны уже обсуждают развитие "космических вычислений" мощностью в несколько гигаватт, что позволит избежать наземных ограничений электросетей.
Anthropic продолжает строить сеть вместе с другими гигантами рынка. Кроме SpaceX, компания имеет соглашения с Amazon (до 2026 года), Google и Microsoft.
Требования регуляторов: часть новых мощностей будет развернута в Европе и Азии. Цель - соответствовать строгим правилам хранения данных в финансовом и медицинском секторах.
Социальные гарантии: Anthropic подтвердила намерение компенсировать любой возможный рост цен на электричество для жителей США, вызванный строительством новых энергозависимых дата-центров. Аналогичные программы планируют внедрять и в других странах, где внедрят технологические решения.