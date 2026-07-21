ШІ стане фотографом: що з'явилося у новій камері Adobe

Adobe почала тестувати генеративний ШІ безпосередньо у мобільній камері. Нові функції в експериментальному додатку Project Indigo мають допомагати фотографам ще під час зйомки, а не лише на етапі обробки.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Adobe.
Новий експериментальний розділ AI Playground пропонує користувачам чотири основні напрями для обробки та покращення знімків:
Редагування об'єктів дозволяє прибирати з кадру зайві деталі - перехожих, автомобілі чи дорожні знаки, а також штучно розмивати тло для імітації малої глибини різкості.
Стилі кардинально змінюють естетику фотографії, перетворюючи її на малюнок пером, тушшю чи акварельний скеч.
Підказки для фото: ШІ виступає у ролі "критика", оцінюючи вдалість кадру та надаючи поради щодо покращення композиції чи повторного знімка.
"Польоти фантазії" надають повну свободу дій за допомогою текстових запитів (промптів).
Для роботи інструментів AI Playground команда розробників застосувала сторонню модель Google Nano Banana. Водночас у компанії зазначають, що у майбутньому можуть переключитися на інші алгоритми або комбінувати їх залежно від завдань.
Наразі тестовий доступ до AI Playground надається безкоштовно, однак лише декільком відсоткам користувачів і на обмежений термін у кілька тижнів.
Залежно від відгуків аудиторії розробники вирішать, чи розширювати експеримент.
Водночас у команді Nextcam підкреслили, що не зможуть надавати ці функції безкоштовно на постійній основі. У разі високої популярності інструментів їх планують зробити частиною платних функцій додатка.