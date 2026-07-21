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Google готує прорив у ШІ-чипах: новий процесор може змінити правила гри

10:03 21.07.2026 Вт
2 хв
Реліз запланований на 2028 рік
aimg Ольга Завада
Google готує прорив у ШІ-чипах: новий процесор може змінити правила гри Google розробляє новий серверний процесор для моделей Gemini (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Google розробляє процесор Frozen v2, який може виявитися у 6-10 разів ефективнішим за актуальні рішення техногіганта та зменшить залежність від Nvidia.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The Information.

Прорив у продуктивності та енергоефективності

За інформацією медійників, новий процесор зможе генерувати у 6-10 разів більше токенів на одиницю витраченої енергії порівняно з чинними чипами Google.

Цікаво, що представники компанії прямо не підтвердили, але й не спростували розробку.

"Наші команди постійно досліджують та експериментують з новими інноваціями, щоб забезпечити максимальну продуктивність для наших користувачів та клієнтів. Спільна розробка апаратного та програмного забезпечення з нуля дозволяє нам оптимізувати системи під реальні робочі навантаження", - заявили у Google.

Незалежність від Nvidia

Технологічні гіганти все частіше створюють власні процесори, щоб прискорити роботу ШІ-моделей і подолати глобальний дефіцит обчислювальних потужностей.

Крім того, це дозволяє компаніям зменшити залежність від корпорації Nvidia, яка тривалий час залишається монополістом на ринку.

Розробка власних рішень стала трендом серед лідерів галузі.

Що відомо наразі:

  • У червні компанія OpenAI анонсувала свій перший спеціалізований процесор для інференсу під назвою Jalapeño.
  • Компанія Anthropic веде переговори з Samsung щодо спільного виробництва чипів.
Читайте більше: ШІ-компаньйон для дому: OpenAI створює гаджет, що вивчатиме звички користувача

Реакція ринку та інвесторів

Новини про розробку Frozen v2 з'явилися на тлі занепокоєння інвесторів щодо масштабних інвестицій Alphabet у сферу штучного інтелекту, які цього року мають скласти від 180 до 190 мільярдів доларів.

Повідомлення про створення більш ефективного процесора заспокоїли ринок напередодні фінансового звіту компанії. На тлі цих новин акції Alphabet у понеділок, 20 липня, зросли приблизно на 3%.

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