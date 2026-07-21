ИИ станет фотографом: что появилось в новой камере Adobe

Что умеет новый модуль AI Playground?

Новый экспериментальный раздел AI Playground предлагает пользователям четыре основных направления для обработки и улучшения снимков:

Редактирование объектов позволяет убирать из кадра лишние детали - прохожих, автомобили или дорожные знаки, а также искусственно размывать фон для имитации малой глубины резкости.

Стили кардинально изменяют эстетику фотографии, превращая ее в рисунок пером, тушью или акварельный скеч.

Подсказки для фото: ИИ выступает в роли "критика", оценивая удачность кадра и давая советы по улучшению композиции или повторного снимка.

"Полеты фантазии" предоставляют полную свободу действий с помощью текстовых запросов (промптов).

Слева - интерфейс приложения Playground, работающий на iPhone 17 Pro Max. В центре – снимок каменного фонаря, сделанный с помощью Indigo. Справа - результат нажатия на "Редактирование объекта" -"Глубина резкости"- "Стили"- "Контур чернилами с цветной размывкой" (скриншот: Adobe)

Использование посторонних ИИ-моделей и планы на монетизацию

Для работы инструментов AI Playground команда разработчиков применила стороннюю модель Google Nano Banana. В то же время в компании отмечают, что в будущем они могут переключиться на другие алгоритмы или комбинировать их в зависимости от задач.

Тестовый доступ к AI Playground предоставляется бесплатно, однако лишь нескольким процентам пользователей и на ограниченный срок в несколько недель.

В зависимости от отзывов аудитории разработчики решат, расширять ли эксперимент.

В то же время в команде Nextcam подчеркнули, что не смогут предоставлять эти функции бесплатно на постоянной основе При высокой популярности инструментов их планируют сделать частью платных функций приложения.