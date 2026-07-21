ИИ станет фотографом: что появилось в новой камере Adobe

Adobe начала тестировать генеративный ИИ непосредственно в мобильной камере. Новые функции в экспериментальном приложении Project Indigo должны помогать фотографам во время съемки, а не только на этапе обработки.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Adobe.
Новый экспериментальный раздел AI Playground предлагает пользователям четыре основных направления для обработки и улучшения снимков:
Редактирование объектов позволяет убирать из кадра лишние детали - прохожих, автомобили или дорожные знаки, а также искусственно размывать фон для имитации малой глубины резкости.
Стили кардинально изменяют эстетику фотографии, превращая ее в рисунок пером, тушью или акварельный скеч.
Подсказки для фото: ИИ выступает в роли "критика", оценивая удачность кадра и давая советы по улучшению композиции или повторного снимка.
"Полеты фантазии" предоставляют полную свободу действий с помощью текстовых запросов (промптов).
Для работы инструментов AI Playground команда разработчиков применила стороннюю модель Google Nano Banana. В то же время в компании отмечают, что в будущем они могут переключиться на другие алгоритмы или комбинировать их в зависимости от задач.
Тестовый доступ к AI Playground предоставляется бесплатно, однако лишь нескольким процентам пользователей и на ограниченный срок в несколько недель.
В зависимости от отзывов аудитории разработчики решат, расширять ли эксперимент.
В то же время в команде Nextcam подчеркнули, что не смогут предоставлять эти функции бесплатно на постоянной основе При высокой популярности инструментов их планируют сделать частью платных функций приложения.