ШІ проти техногіганта: стартап Perplexity хоче купити Chrome у Google за 34,5 млрд

Стартап Perplexity AI, що спеціалізується на розробці ШІ-пошуковиків, запропонував Google 34,5 млрд доларів за придбання веббраузера Google Chrome.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За інформацією WSJ, стартап Perplexity, ринкова вартість якого майже вдвічі менша, ніж у технологічного гіганта, звернувся до Google з пропозицією викупити браузер Chrome. Хоча наразі Google не виставляв Chrome на продаж, час для такої пропозиції вибрано не випадково.
Наразі у США триває судовий розгляд щодо антимонопольного позову проти Google. Міністерство юстиції США звинувачує компанію у незаконній монополізації ринку пошукових систем і рекомендує суду зобов’язати Google продати Chrome як спосіб відновити конкуренцію. Очікується, що рішення судді буде винесено найближчим часом, і Perplexity прагне скористатися цією унікальною можливістю.
Для стартапу з пошуковою системою на основі ШІ, доступ до трьох мільярдів користувачів Chrome - справжній джекпот. Це дозволило б Perplexity миттєво отримати величезну аудиторію та стати серйозним конкурентом для Google та інших гравців на ринку, таких як OpenAI, який також виявляв інтерес до Chrome.
У своїй пропозиції Perplexity обіцяє:
зберегти відкритий код Chromium, що дозволить іншим компаніям створювати власні браузери на його основі
інвестувати три мільярди доларів у розвиток браузера протягом двох років
не змінювати пошукову систему за замовчуванням, тобто Google Search залишиться основним пошуковиком у Chrome.
Попри обіцянки, ринок ставиться до пропозиції Perplexity скептично. Експерти зазначають, що реальна вартість Chrome може бути значно вищою, а Google навряд чи погодиться продати свій найцінніший актив, який забезпечує компанії величезний дохід і контроль над ринком реклами.
Очікується, що Google буде оскаржувати будь-яке рішення суду про примусовий продаж протягом багатьох років.
Наразі Google офіційно не коментував пропозицію. Незважаючи на це, сміливий крок Perplexity вже привернув увагу громадськості та підкреслив зростаючу конкуренцію в секторі ШІ та пошукових систем.
