ИИ против техногиганта: стартап Perplexity хочет купить Chrome у Google за 34,5 млрд

По информации WSJ, стартап Perplexity, рыночная стоимость которого почти вдвое меньше, чем у технологического гиганта, обратился к Google с предложением выкупить браузер Chrome. Хотя пока Google не выставлял Chrome на продажу, время для такого предложения выбрано не случайно.

Сейчас в США продолжается судебное разбирательство по антимонопольному иску против Google. Министерство юстиции США обвиняет компанию в незаконной монополизации рынка поисковых систем и рекомендует суду обязать Google продать Chrome как способ восстановить конкуренцию. Ожидается, что решение судьи будет вынесено в ближайшее время, и Perplexity стремится воспользоваться этой уникальной возможностью.

Зачем Perplexity новый поисковик?

Для стартапа с поисковой системой на основе ИИ, доступ к трем миллиардам пользователей Chrome - настоящий джекпот. Это позволило бы Perplexity мгновенно получить огромную аудиторию и стать серьезным конкурентом для Google и других игроков на рынке, таких как OpenAI, который также проявлял интерес к Chrome.

В своем предложении Perplexity обещает:

сохранить открытый код Chromium, что позволит другим компаниям создавать собственные браузеры на его основе

инвестировать три миллиарда долларов в развитие браузера в течение двух лет

не менять поисковую систему по умолчанию, то есть Google Search останется основным поисковиком в Chrome.

Реакция рынка и шансы на сделку

Несмотря на обещания, рынок относится к предложению Perplexity скептически. Эксперты отмечают, что реальная стоимость Chrome может быть значительно выше, а Google вряд ли согласится продать свой самый ценный актив, который обеспечивает компании огромный доход и контроль над рынком рекламы.

Ожидается, что Google будет оспаривать любое решение суда о принудительной продаже в течение многих лет.

На данный момент Google официально не комментировал предложение. Несмотря на это, смелый шаг Perplexity уже привлек внимание общественности и подчеркнул растущую конкуренцию в секторе ИИ и поисковых систем.