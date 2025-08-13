ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Маск розпочав війну з Олтманом: битва за лідерство в ШІ виходить на новий рівень

Середа 13 серпня 2025 07:32
UA EN RU
Маск розпочав війну з Олтманом: битва за лідерство в ШІ виходить на новий рівень Фото: американський мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Двоє техногігантів, Ілон Маск та Сем Олтман, знову опинилися у центрі публічного конфлікту, обмінюючись звинуваченнями у вівторок, 12 серпня, щодо довіри до їхніх платформ штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аxios.

Напередодні Ілон Маск звинуватив Apple у порушенні антимонопольного законодавства, заявивши, що компанія створює умови, за яких жодна ШІ-компанія, крім OpenAI, не може посісти перше місце в App Store.

"xAI негайно вживатиме юридичних заходів", - заявив Маск.

У відповідь Сем Олтман натякнув на те, що Маск нібито маніпулює платформою X (колишній Twitter) на свою користь, шкодячи конкурентам і тим, хто йому не до вподоби.

Пізніше пресслужба Apple у вечірньому зверненні повідомила, що їхній App Store працює чесно й без упереджень, пропонуючи тисячі додатків через рейтинги, алгоритмічні рекомендації та відбір експертів і все це базується виключно на об’єктивних критеріях.

У відповідь на суперечку Grok - платформа ШІ, що працює на базі xAI Маска - підтримала Олтмана, підкресливши, що Маск має історію зміни алгоритмів X задля просування власних публікацій і інтересів, про що свідчать звіти 2023 року та поточні розслідування. У свою чергу, офіційний акаунт ChatGPT у X коротко відреагував: "good bot".

Окрім того, Маск опублікував скріншот, на якому запитує у ChatGPT 5 Pro, хто є більш надійним - він чи Олтман. ШІ відповів: "Ілон Маск".

Зазначимо, що конфлікти між Олтманом і Маском тривають вже кілька років. Так, після того, як Маск покинув раду директорів OpenAI у 2018 році, вони неодноразово сперечалися за лідерство у сфері штучного інтелекту.

Більше того, у 2024 році Маск подав до суду на OpenAI і її засновників, звинувачуючи їх у обмані, однак федеральний суд відмовив у призупиненні переходу OpenAI до комерційної моделі.

У лютому суперечка між Олтманом і Маском знову загострилась. Саме тоді кожен з них змагався за вплив у президентській стратегії США щодо ШІ. Відомо, що Маск планував придбати OpenAI за 97,4 млрд доларів, проте Олтман відмовився.

Нагадаємо, деякі розмови з ChatGPT можуть з'являтися в результатах пошуку Google.

До речі, експерти попереджають, що ШІ далеко не завжди може замінити людину, і в деяких сферах це може бути небезпечно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ілон Маск Штучний інтелект
Новини
Путін та Трамп зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, - CNN
Путін та Трамп зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, - CNN
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія