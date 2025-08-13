Маск розпочав війну з Олтманом: битва за лідерство в ШІ виходить на новий рівень

Двоє техногігантів, Ілон Маск та Сем Олтман, знову опинилися у центрі публічного конфлікту, обмінюючись звинуваченнями у вівторок, 12 серпня, щодо довіри до їхніх платформ штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аxios .

Напередодні Ілон Маск звинуватив Apple у порушенні антимонопольного законодавства, заявивши, що компанія створює умови, за яких жодна ШІ-компанія, крім OpenAI, не може посісти перше місце в App Store.

"xAI негайно вживатиме юридичних заходів", - заявив Маск.

У відповідь Сем Олтман натякнув на те, що Маск нібито маніпулює платформою X (колишній Twitter) на свою користь, шкодячи конкурентам і тим, хто йому не до вподоби.

Пізніше пресслужба Apple у вечірньому зверненні повідомила, що їхній App Store працює чесно й без упереджень, пропонуючи тисячі додатків через рейтинги, алгоритмічні рекомендації та відбір експертів і все це базується виключно на об’єктивних критеріях.

У відповідь на суперечку Grok - платформа ШІ, що працює на базі xAI Маска - підтримала Олтмана, підкресливши, що Маск має історію зміни алгоритмів X задля просування власних публікацій і інтересів, про що свідчать звіти 2023 року та поточні розслідування. У свою чергу, офіційний акаунт ChatGPT у X коротко відреагував: "good bot".

Окрім того, Маск опублікував скріншот, на якому запитує у ChatGPT 5 Pro, хто є більш надійним - він чи Олтман. ШІ відповів: "Ілон Маск".

Зазначимо, що конфлікти між Олтманом і Маском тривають вже кілька років. Так, після того, як Маск покинув раду директорів OpenAI у 2018 році, вони неодноразово сперечалися за лідерство у сфері штучного інтелекту.

Більше того, у 2024 році Маск подав до суду на OpenAI і її засновників, звинувачуючи їх у обмані, однак федеральний суд відмовив у призупиненні переходу OpenAI до комерційної моделі.

У лютому суперечка між Олтманом і Маском знову загострилась. Саме тоді кожен з них змагався за вплив у президентській стратегії США щодо ШІ. Відомо, що Маск планував придбати OpenAI за 97,4 млрд доларів, проте Олтман відмовився.