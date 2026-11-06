ШІ навчили керувати активністю людського мозку: як технологія допомагає бачити

Успішні кейси

Міжнародна команда дослідників із США, Швейцарії та Іспанії використала алгоритми глибокого навчання для керування імплантом у 27-річного чоловіка, який втратив зір після травми.

У зорову кору його мозку тимчасово встановили матрицю з 96 електродів.

Вчені пояснюють: пристрій подає електричні імпульси в обхід пошкодженого зорового нерва. У результаті пацієнт починає бачити фосфени - спалахи світла та контури, з яких у майбутньому можна буде збирати повноцінне зображення.

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Чому мозок важливіший за електричний сигнал?

Головна складність розробки полягає в тому, що зорова кора реагує на імпульси нелінійно. Інженери прагнуть використовувати електроди як пікселі на екрані, проте мозок змінює свій стан, а сусідні електроди впливають один на одного.

З усім тим, науковці виділяють переваги ШІ у підході:

нейромережа прогнозує реакцію мозку на різні схеми стимуляції;

модель враховує фонову активність мозку перед кожним імпульсом;

система формує чіткіші зорові образи при меншій силі струму;

імплант одночасно стимулює нейрони та зчитує їхній зворотний сигнал.

Під час випробувань пацієнт описував характеристики побачених спалахів - їхню яскравість, розмір, форму та колір, що допомогло ШІ точно скоригувати подальші алгоритми.

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Шлях до персоналізованого біонічного зору?

За словами дослідників, технологія стане порятунком для людей, які втратили зір у дорослому віці через травми, хронічні захворювання або спадкові захворювання очей.

Разом із тим, вчені підкреслюють: корисний зоровий протез не може працювати за фіксованим шаблоном. Штучний інтелект повинен постійно аналізувати індивідуальні реакції мозку конкретної людини та підлаштовувати стимуляцію "на льоту".

Наразі технологія є успішним доказом концепції, яка стане основою для майбутніх комерційних біонічних очей.