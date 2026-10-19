ua en ru
Пн, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

ШІ на живих клітинах мозку: вчені створюють біокомп'ютери з людських нейронів

09:19 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
ШІ на живих клітинах мозку: вчені створюють біокомп'ютери з людських нейронів Біокомп'ютери готують революцію (зображення: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

ШІ може працювати не лише на кремнієвих чипах, а й на живих людських клітинах - вчені розвивають новий напрям обчислень, відомий як "вологе залізо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Futura Sciences.

Що таке органоїди та на що вони здатні?

Органоїди, які також називають "міні-мізками", вирощують у лабораторних умовах зі стовбурових клітин людини (нерідко отриманих зі звичайних клітин шкіри).

Отримані скупчення живих нейронів підключають до сітки електродів - це дозволяє їм обмінюватися електричними сигналами із зовнішніми пристроями.

Вчені пояснюють: електрична активність цих мініатюрних структур нагадує мозкові хвилі недоношених немовлят. Самі ж біокомп'ютери демонструють виняткову гнучкість.

Де це проявляється?

Розваги та навчання: у 2025 році компанія Cortical Labs презентувала біокомп'ютер CL1, органоїди якого навчили грати в культові відеоігри, зокрема, класичний шутер Doom.

Медичні дослідження: органоїди дозволяють вивчати розвиток аутизму (при вирощуванні з клітин пацієнтів із цим станом), випробовувати нові ліки від хвороби Альцгеймера та епілепсії, а також аналізувати вплив препаратів на пам'ять.

Енергоефективність: на відміну від потужних ШІ-серверів, біологічні нейронні мережі споживають мізерну кількість енергії для виконання складних обчислень.

Читайте більше: Живі клітини людського мозку навчили грати в Doom: навіщо це вченим

Проблема свідомості та етичні бар'єри

Попри швидкий розвиток галузі, науковці стикаються з фізичними та етичними обмеженнями.

Наразі розмір органоїдів обмежений приблизно 5 міліметрами у діаметрі. Причина - відсутність кровоносних судин для постачання поживних речовин.

Крім того, питання потенційного виникнення свідомості у вирощених тканинах викликає низку дискусій.

Яких саме?

Виклики вимірювання: дослідники Університету Джонса Гопкінса зазначають, що наразі немає кількісного наукового визначення свідомості, яке можна застосувати до тканини у чашці Петрі.

Потреба у досвіді: соціологи та філософи з Університету Каліфорнії у Сан-Дієго наголошують, що свідомість неможлива без повноцінного чуттєвого досвіду, а життя у скляній колбі не дає валідного обсягу сприйняття навколишнього світу.

Втім, надання органоїдам доступу до хмарних сервісів та інтеграція їх у роботизовані системи порушують нові філософські питання, відповіді на які наукова спільнота ще шукатиме.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект Науковці
Новини
Під ударом метро, висотка та медцентр: що відомо про наслідки обстрілу Києва (фото)
Під ударом метро, висотка та медцентр: що відомо про наслідки обстрілу Києва (фото)
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів