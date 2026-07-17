Китай відкрив нову еру нейрочипів: Neuralink залишився позаду

Китайська компанія Neuracle імплантувала пацієнту нейроінтерфейс NEO, який дає змогу керувати роботизованою рукавичкою силою думки. Пристрій зчитує сигнали сенсомоторної кори мозку й перетворює їх на команди для протеза.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo .

Як працює нейроінтерфейс NEO?

Пристрій NEO має компактні розміри - приблизно як невелика монета. Він містить вісім електродів.

Під час хірургічної операції девайс кладуть на поверхню сенсомоторної кори головного мозку. Це зона, відповідальна за планування та виконання рухів.

Процес взаємодії виглядає так:

Зчитування сигналів: коли пацієнт фокусується на думці про те, що стискає або розтискає руку, нейрони кори генерують мікроструми, які фіксує імплант.

Обробка та дешифрування: дані передаються на комп'ютер, де спеціальні ШІ-алгоритми перетворюють електричні патерни мозку на цифрові команди керування.

Фізична дія: отриманий сигнал активує металеві приводи та сервомотори на роботизованій рукавичці, яка фізично рухає пальці пацієнта.

Державне управління контролю медичної продукції Китаю (NMPA) вже ліцензувало пристрій NEO. Це зробило його першим у світі інвазивним BCI-імплантом (BCI - інтерфейс "мозок-комп'ютер" - ред.), схваленим національним регулятором для виходу на відкритий комерційний ринок.

Читайте більше: Meta наблизилась до читання свідомості: ШІ переводить думки у текст

Протистояння з Neuralink та альтернативні технології

Прорив компанії Neuracle став потужним ударом по бізнес-планах Neuralink Ілона Маска.

Хоча американський стартап ще у 2024 році успішно провів операцію з вживлення імпланта людині й наразі має понад два десятки учасників тестувань, він досі не має ліцензії FDA (Управління з продовольства і медикаментів США).

Без цього сертифіката Neuralink не може продавати свої послуги чи залучати широке коло платних пацієнтів.

Паралельно з інвазивними технологіями, які потребують складного хірургічного втручання та несуть додаткові ризики для здоров'я, інші світові технолідери активно розвивають неінвазивні (зовнішні) методики:

Meta (проєкт Brain2Qwerty) розробила систему, яка використовує великі мовні моделі (LLM) для перетворення хвиль мозкової активності на готовий текст.

Технологія покликана допомогти людям із бічним аміотрофічним склерозом (БАС) та іншими паралічами знову спілкуватися з близькими.

BrainCo створила біонічний протез руки, який працює на базі електроміографії (зчитування електричних сигналів із залишків м'язів передпліччя) та ШІ без жодного вживлення імплантів у голову.

Примітно, що нейротехнології офіційно визнані одним із головних пріоритетів останнього п'ятирічного плану розвитку Китаю.

Разом із квантовими обчисленнями, ядерним синтезом та людиноподібними роботами з ШІ, комерціалізація BCI-технологій отримує значну підтримку уряду КНР. Це робить технологічні перегони між Пекіном і Кремнієвою долиною ще більш запеклими.