ИИ научили управлять активностью человеческого мозга: как технология помогает видеть

Успешные кейсы

Международная команда исследователей из США, Швейцарии и Испании использовала алгоритмы глубокого обучения для управления имплантом у 27-летнего мужчины, потерявшего зрение после травмы.

В зрительную кору его мозга временно установили матрицу из 96 электродов.

Ученые объясняют: устройство подает электрические импульсы в обход поврежденного зрительного нерва. В результате пациент начинает видеть фосфены - вспышки света и контуры, из которых в будущем можно будет собирать полноценное изображение.

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Почему мозг важнее электрического сигнала?

Главная сложность разработки состоит в том, что зрительная кора реагирует на импульсы нелинейно. Инженеры стремятся использовать электроды в качестве пикселей на экране, однако мозг изменяет свое состояние, а соседние электроды влияют друг на друга.

Со всем тем, ученые выделяют преимущества ИИ в подходе:

нейросеть прогнозирует реакцию мозга на разные схемы стимуляции;

модель учитывает фоновую активность мозга перед каждым импульсом;

система формирует более четкие зрительные образы при меньшей силе тока;

Имплант одновременно стимулирует нейроны и считывает их обратный сигнал.

Во время испытаний пациент описывал характеристики увиденных вспышек - их яркость, размер, форму и цвет, что помогло ИИ точно скорректировать дальнейшие алгоритмы.

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Путь к персонализированному бионичному зрению?

По словам исследователей, технология станет спасением для людей, потерявших зрение во взрослом возрасте из-за травм, хронических заболеваний или наследственных заболеваний глаз.

Вместе с тем ученые подчеркивают: полезный зрительный протез не может работать по фиксированному шаблону. Искусственный интеллект должен постоянно анализировать индивидуальные реакции мозга конкретного человека и подстраивать стимуляцию "на лету".

Пока технология является успешным доказательством концепции, которая станет основой для будущих коммерческих бионических глаз.