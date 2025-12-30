ШІ-дезінформація РФ? Польща закликає ЄС розслідувати діяльність TikTok

Ознаки скоординованої дезінформації

За словами посадовця, відповідні відео активно поширюються у польськомовному сегменті TikTok і мають ознаки скоординованої дезінформаційної кампанії. Контент створений із використанням штучного інтелекту та містить політичні меседжі, спрямовані на підрив європейського курсу Польщі.

Штандерський закликав Єврокомісію вжити наглядових заходів та розпочати провадження проти TikTok як дуже великої онлайн-платформи.

Загроза демократії та інформаційній безпеці

У листі наголошується, що поширення такого контенту становить загрозу громадському порядку, інформаційній безпеці та демократичним процесам не лише в Польщі, а й у всьому Європейському Союзі.

"Характер наративів, спосіб їх поширення та використання синтетичних аудіовізуальних матеріалів свідчать про те, що платформа не виконує свої обов’язки", - зазначив заступник міністра.

Ультраправі меседжі та атаки на уряд

За даними польської сторони, у згенерованих ШІ відео молоді жінки публічно підтримують вихід Польщі з ЄС, поширюють ультраправі меседжі, апелюють до націоналізму, критикують міграційну політику та атакують чинний уряд.

Водночас, речник уряду Польщі Адам Шлапка заявив, що ці матеріали можуть бути російською дезінформацією. Він зазначив, що представлений наратив "абсолютно не відповідає інтересам Польщі і на 100% відповідає інтересам Росії".