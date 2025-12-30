RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ИИ-дезинформация РФ? Польша призывает ЕС расследовать деятельность TikTok

Иллюстративное фото: Польша призывает ЕС расследовать деятельность TikTok (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Польша обратилась к Европейской комиссии с требованием начать расследование в отношении TikTok из-за массового распространения контента, созданного искусственным интеллектом, с призывами к выходу страны из Европейского Союза.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в письме заместителя министра цифровизации Дариуша Штандерского к Еврокомиссии.

Признаки скоординированной дезинформации

По словам чиновника, соответствующие видео активно распространяются в польскоязычном сегменте TikTok и имеют признаки скоординированной дезинформационной кампании. Контент создан с использованием искусственного интеллекта и содержит политические месседжи, направленные на подрыв европейского курса Польши.

Штандерский призвал Еврокомиссию принять надзорные меры и начать производство против TikTok как очень большой онлайн-платформы.

Угроза демократии и информационной безопасности

В письме отмечается, что распространение такого контента представляет угрозу общественному порядку, информационной безопасности и демократическим процессам не только в Польше, но и во всем Европейском Союзе.

"Характер нарративов, способ их распространения и использования синтетических аудиовизуальных материалов свидетельствуют о том, что платформа не выполняет свои обязанности", - отметил заместитель министра.

 

Ультраправые месседжи и атаки на правительство

По данным польской стороны, в сгенерированных ИИ видео молодые женщины публично поддерживают выход Польши из ЕС, распространяют ультраправые месседжи, апеллируют к национализму, критикуют миграционную политику и атакуют действующее правительство.

В то же время, представитель правительства Польши Адам Шлапка заявил, что эти материалы могут быть российской дезинформацией. Он отметил, что представленный нарратив "абсолютно не соответствует интересам Польши и на 100% соответствует интересам России".

 

Фейки российской пропаганды

Ранее РБК-Украина сообщало о распространении в TikTok фейковых видео о якобы "массовой сдаче в плен" украинских военных вблизи Покровска. Большинство таких роликов сопровождаются подписями на иностранных языках, а аккаунты, которые их распространяют, имеют признаки скоординированной сети.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что этот контент целенаправленно создается для продвижения кремлевских нарративов среди иностранной аудитории.

Кроме того, недавно Россия запустила новую волну фейков о так называемой "грязной ядерной бомбе" в Украине. В Кремле безосновательно утверждают, что СБУ якобы проводила "моделирование взрыва" и может использовать его "под чужим флагом".

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзПольшаTikTok