ИИ-дезинформация РФ? Польша призывает ЕС расследовать деятельность TikTok

Признаки скоординированной дезинформации

По словам чиновника, соответствующие видео активно распространяются в польскоязычном сегменте TikTok и имеют признаки скоординированной дезинформационной кампании. Контент создан с использованием искусственного интеллекта и содержит политические месседжи, направленные на подрыв европейского курса Польши.

Штандерский призвал Еврокомиссию принять надзорные меры и начать производство против TikTok как очень большой онлайн-платформы.

Угроза демократии и информационной безопасности

В письме отмечается, что распространение такого контента представляет угрозу общественному порядку, информационной безопасности и демократическим процессам не только в Польше, но и во всем Европейском Союзе.

"Характер нарративов, способ их распространения и использования синтетических аудиовизуальных материалов свидетельствуют о том, что платформа не выполняет свои обязанности", - отметил заместитель министра.

Ультраправые месседжи и атаки на правительство

По данным польской стороны, в сгенерированных ИИ видео молодые женщины публично поддерживают выход Польши из ЕС, распространяют ультраправые месседжи, апеллируют к национализму, критикуют миграционную политику и атакуют действующее правительство.

В то же время, представитель правительства Польши Адам Шлапка заявил, что эти материалы могут быть российской дезинформацией. Он отметил, что представленный нарратив "абсолютно не соответствует интересам Польши и на 100% соответствует интересам России".