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Шевченко может обсудить с Мальдини тренерскую работу в "Милане"

Новости » Спорт    01.10.2019 - 11:22
Шевченко может обсудить с Мальдини тренерскую работу в "Милане"
Фото: Андрей Шевченко (ffu.ua)

Сегодня наставник сборной Украины посетит матч "Аталанта" - "Шахтер"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сегодня в Милане посетит матч группового этапа Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Шахтером". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Также наставник проведет встречу с бывшим одноклубником, а ныне техническим директором футбольного клуба "Милан" Паоло Мальдини. Источник газеты предполагает, что они могут обсудить потенциальное назначение Шевченко главным тренером миланской команды. Также существует вероятность, что он будет совмещать должность главного тренера сборной Украины и клубную работу.

В данный момент подопечные Шевченко успешно выступают в отборе на Евро-2020 и лидируют в своей группе. Также под его руководством сборная Украины выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях.

"Милан" под руководством нынешнего наставника Марко Джампаоло проиграл 4 из 6 матчей на старте сезона и занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В качестве игрока "Милана" Андрей Шевченко сыграл в 226 матчах и забил 127 голов. В составе "россонери" он выигрывал Лигу чемпионов и Серию А, а также Суперкубок УЕФА, Суперкубок Италии и Кубок Италии.

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