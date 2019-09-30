"Милан" рассматривает Шевченко на пост главного тренера

Фото: Андрей Шевченко (ffu.ua)

Тренер сборной Украины заинтересовал боссов "россонери"

Руководство "Милана" рассматривает возможность приглашения Андрея Шевченко на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.com.

Итальянский клуб задумался над отставкой нынешнего наставника Марко Джампаоло из-за плохих результатов команды. По информации издания, у него остается всего лишь неделя для того, чтобы исправить ситуацию, хотя руководство клуба может связаться с потенциальными наставниками уже сейчас.

Шевченко является бывшим игроком миланского клуба, а в настоящий момент возглавляет сборную Украины.

В качестве футболиста "Милана" он провел 226 матчей и забил 127 голов. В составе "россонери" он выигрывал Лигу чемпионов и Серию А, а также Суперкубок УЕФА, Суперкубок Италии и Кубок Италии.

"Милан" под руководством Джампаоло проиграл 4 из 6 матчей на старте сезона и занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что руководство "Милана" не намерено отправлять Марко Джампаоло в отставку, дав наставнику дополнительное время на построение новой команды.