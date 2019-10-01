Шевченко заявив, що не піде тренувати "Мілан"

Фото: Андрій Шевченко (ffu.ua)

Він зосереджений на роботі в збірній України

Головний тренер збірної України з футболу і колишній гравець італійського "Мілана" Андрій Шевченко відреагував на повідомлення про те, що клуб розглядає його кандидатуру на пост головного тренера. Про це він розповів в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

За словами Шевченка, він зараз зосереджений на роботі в збірній України.

"Я тренер збірної України, і всі мої зусилля зосереджені на моїй країні. Я хочу вийти на Євро-2020 разом з моїми підопічними", - зазначив Шевченко.

Він додав, що зараз знаходиться в Мілані для того, щоб подивитися за виступом гравців своєї збірної у складі Шахтаря і Русланом Малиновським з Аталанти, матч яких проходить в рамках Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що італійський клуб задумався над відставкою нинішнього наставника Марко Джампаоло через погані результати команди. Керівництво розглядало можливість запрошення Шевченка на пост наставника команди.

Також РБК-Україна повідомляло, що після матчу "Аталанта" - "Шахтар" Шевченко проведе зустріч з колишнім одноклубником, а нині технічним директором футбольного клубу "Мілан" Паоло Мальдіні. Передбачалося, що вони можуть обговорити потенційне призначення Шевченка головним тренером міланської команди.