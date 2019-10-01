ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шевченко заявив, що не піде тренувати "Мілан"

Новини » Спорт    01.10.2019 - 20:43
Шевченко заявив, що не піде тренувати "Мілан"
Фото: Андрій Шевченко (ffu.ua)

Він зосереджений на роботі в збірній України

Головний тренер збірної України з футболу і колишній гравець італійського "Мілана" Андрій Шевченко відреагував на повідомлення про те, що клуб розглядає його кандидатуру на пост головного тренера. Про це він розповів в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

За словами Шевченка, він зараз зосереджений на роботі в збірній України.

"Я тренер збірної України, і всі мої зусилля зосереджені на моїй країні. Я хочу вийти на Євро-2020 разом з моїми підопічними", - зазначив Шевченко.

Він додав, що зараз знаходиться в Мілані для того, щоб подивитися за виступом гравців своєї збірної у складі Шахтаря і Русланом Малиновським з Аталанти, матч яких проходить в рамках Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що італійський клуб задумався над відставкою нинішнього наставника Марко Джампаоло через погані результати команди. Керівництво розглядало можливість запрошення Шевченка на пост наставника команди.

Також РБК-Україна повідомляло, що після матчу "Аталанта" - "Шахтар" Шевченко проведе зустріч з колишнім одноклубником, а нині технічним директором футбольного клубу "Мілан" Паоло Мальдіні. Передбачалося, що вони можуть обговорити потенційне призначення Шевченка головним тренером міланської команди.

"Шахтар" і "Мілан" не встигли оформити трансфер Тайсона Зимові Олімпійські ігри-2026 пройдуть в Італії
Новини України Андрій ШевченкоМилан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся