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Шевченко заверил в сохранении позиции НБУ по ПриватБанку

Киев, Понедельник 20 июля 2020 18:47
Шевченко заверил в сохранении позиции НБУ по ПриватБанку
Фото: Кирилл Шевченко (РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ПриваБанк отдавать Коломойскому не планируется

Новоназначенный глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко намерен сохранить позицию НБУ по "ПриватБанку". Приоритеты не изменятся

Об этом он сказал во время пресс-брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Шевченко отметил, что пока он еще находится не полностью в теме судебных процессов по "ПриватБанку".

"Но я как глава Национального банка, думаю, что весь Национальный банк под моим руководством, сохранит такую же политику в отношениях по "ПриватБанку", как она была и до этого", - сообщил он.

Отметим, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что после отставки Якова Смолия с должности главы Национального банка в нынешней команде остаются прежние "красные линии".

В частности, руководство НБУ может пойти, если власть запустит так называемый печатный станок или вернет банки предыдущим владельцам.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ должен обеспечить реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для граждан.

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