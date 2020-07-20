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Зеленский назвал главные задачи нового главы НБУ

Понедельник 20 июля 2020 16:12
Зеленский назвал главные задачи нового главы НБУ
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент хочет от Шевченко независимости, но и ответственности

Перед главой Национального банка Украины Кириллом Шевченко стоит задача сохранения независимости НБУ. В то же время главе НБУ нужны и другие качества.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время представления председателя НБУ сотрудникам центробанка.

Президент напомнил, что поддерживает тезисы о независимости главы НБУ.

В то же время, по его словам, новый руководитель НБУ должен иметь такие качества: профессионализм, мужество и ответственность.

"Возглавить Национальный банк во время непростого финансового кризиса может только смелый и уверенный в себе человек", - сказал он.

"Прежде всего, НБУ должен быть столбом макроэкономической стабильности. А его монетарная политика должна поддерживать такую стабильность. Как независимый регулятор НБУ должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной нацвалюты", - сказал Зеленский.

По его словам, также перед главой НБУ стоит задача по минимизации влияния коронакризиса на экономику.

"На ускорение выхода из этого кризиса. Не менее важно внедрить системные решения, которые наконец-то обеспечат две столь долгожданные вещи, это реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для всех наших граждан", - добавил президент.

Напомним, Верховная рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко.

В своем выступлении с трибуны парламента Шевченко заявил, что будет придерживаться политики макроэкономической стабильности.

При этом он озвучил планы изменить политику инфляционного таргетирования с целью стимулирования экономики.

Отметим, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, после отставки Якова Смолия с должности председатель Национального банка в нынешней команде остаются прежние "красные линии".

в Частности, руководство НБУ может пойти, если власть запустит так называемый печатный станок или вернет банки предыдущим владельцам.

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