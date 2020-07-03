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Рожкова назвала "красные линии" НБУ после отставки Смолия

Новости » Политика     03.07.2020 - 17:40
Рожкова назвала "красные линии" НБУ после отставки Смолия
Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)

В НБУ против запуска печатного станка и вмешательства в работу регулятора

После отставки Якова Смолия с должности глава Национального банка в нынешней команде остаются прежние "красные линии". В частности, руководство НБУ может уйти, если власти запустят так называемый печатный станок или вернут банки предыдущим владельцам.

Об этом на брифинге заявила и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

По ее словам, основными "красными линями" остаются независимость Национального банка как институции и право принимать решение независимо от политических убеждений и пожеланий.

"Это недопустимость включения печатного станка, это недопустимость возврата банков прежним владельцам, это недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения", - подчеркнула Рожкова.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины отправила Смолия в отставку после того, как он подал заявление об уходе по собственному желанию.

Он также объяснил свое решение тем, что на НБУ систематически оказывалось политическое давление через суды, проплаченные митинги и информационные атаки на руководство.

У президента Украины Владимира Зеленского отрицают, что на Смолия осуществлялось политическое давление. Также его заявления о давлении назвали следствием отсутствия нормальной коммуникации со стороны регулятора.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныЕкатерина РожковаЯков Смолий
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