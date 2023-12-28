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Шевченко залишився єдиним кандидатом у президенти УАФ: відомо, чи будуть вибори

Київ, Четвер 28 грудня 2023 11:55
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Шевченко залишився єдиним кандидатом у президенти УАФ: відомо, чи будуть вибори Фото: Андрій Шевченко змінить ремесло тренера на крісло функціонера (facebook.com/shevaofficial)
Автор: Антон Федорців

Колишній капітан і головний тренер збірної України Андрій Шевченко став безальтернативним претендентом на крісло очільника Української асоціації футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Володар "Золотого м'яча-2004" зареєстрований кандидатом у президенти УАФ. Вибори керівника асоціації заплановані на 25 січня.

Напередодні в Будинку футболу відбулося засідання реєстраційної комісії. Вона підбила підсумки обрання членами УАФ делегатів на позачерговий конгрес і встановила кворум зібрання. У четвер, 28 грудня, відбулося засідання робочої групи з перевірки відповідності кандидатів у президенти асоціації.

Шевченко став єдиним кандидатом для обрання на посаду. Його прізвище фігурувало в усіх протоколах постійних членів УАФ, що мають право висувати претендентів на крісло очільника організації. Утім, вибори відбудуться в будь-якому разі, попри відсутність конкурентів.

У разі обрання Шевченко стане шостим президентом ФФУ/УАФ в історії. Раніше вітчизняним футболом керували Віктор Банніков, Валерій Пустовойтенко, Григорій Суркіс, Анатолій Коньков і Андрій Павелко. Останній ще в червні опинився в СІЗО за звинуваченням у розкраданні коштів під час будівництва заводу з виробництва штучної трави для футбольних полів.

До слова, раніше розібрали нюанси безальтернативних виборів президента УАФ із Шевченком-кандидатом.

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Андрій Шевченко Андрей Павелко
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