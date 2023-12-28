Шевченко остался единственным кандидатом в президенты УАФ: известно, будут ли выборы

Бывший капитан и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал безальтернативным претендентом на кресло главы Украинской ассоциации футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Обладатель "Золотого мяча-2004" зарегистрирован кандидатом в президенты УАФ. Выборы руководителя ассоциации намечены на 25 января.

Накануне в Доме футбола прошло заседание регистрационной комиссии. Она подвела итоги избрания членами УАФ делегатов на внеочередной конгресс и установила кворум собрания. В четверг, 28 декабря, состоялось заседание рабочей группы по проверке соответствия кандидатов в президенты ассоциации.

Шевченко стал единственным кандидатом для избрания на должность. Его фамилия фигурировала во всех протоколах постоянных членов УАФ, имеющих право выдвигать претендентов на кресло руководителя организации. Впрочем, выборы состоятся в любом случае, несмотря на отсутствие конкурентов.

В случае избрания Шевченко станет шестым президентом ФФУ/УАФ в истории. Раньше отечественным футболом руководили Виктор Банников, Валерий Пустовойтенко, Григорий Суркис, Анатолий Коньков и Андрей Павелко. Последний еще в июне оказался в СИЗО по обвинению в хищении средств при строительстве завода по производству искусственной травы для футбольных полей.