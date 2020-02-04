Шевченко вслед за "Динамо" посетил тренировочный сбор "Шахтера"

Фото: Шевченко на сборах "Шахтера" (twitter.com/FCShakhtar)

Наставник сборной Украины начал непосредственную подготовку к Евро-2020

Тренерский штаб национальной сборной Украины во главе с Андреем Шевченко посетил подготовку донецкого "Шахтера" на втором сборе в турецком городе Белеке. Об этом информирует пресс-служба "горняков".

Наставник "сине-желтых" пообщался с генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным и наставником команды Луишем Каштру, а также индивидуально разговаривал со сборниками и поприветствовал каждого игрока.

Видео дня! Андрей Шевченко на тренировке «Шахтера».



Главный тренер сборной Украины посетил занятие команды на сборах в Турции. pic.twitter.com/9CKAYv9qco — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 4, 2020

Ранее Шевченко и его ассистенты посетили тренировочный лагерь киевского "Динамо" в Турции.

Тренеры сборной планируют посетить контрольный матч киевлян со словенской "Олимпией", который состоится в среду, 5 февраля. В этот же день "оранжево-черные" сыграют два спарринга: утром - с "Македонией ГП" (Северная Македония), а после обеда - со "Сеннерюском" (Дания). И туда тоже запланированы визиты Андрея Шевченко и его помощников.

Подготовка под взором Шевченко. Как «Шахтер» тренировался перед двумя контрольными матчами?



Смотрите все фото с занятия на сборах в Турции https://t.co/rYxny9wbH9 pic.twitter.com/z9NBYVd2Iw — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 4, 2020

Совсем скоро сборная Украины начнет подготовку к чемпионату Европы 2020 года, который пройдет с 12 июня по 12 июля. До этого у "сине-желтых" запланировано три товарищеских матча - против сборных Франции (27 марта, Польши (31 марта) и Кипра (26 мая).