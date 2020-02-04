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Шевченко слідом за "Динамо" відвідав тренувальний збір "Шахтаря"

Новини » Спорт     04.02.2020 - 17:07
Шевченко слідом за "Динамо" відвідав тренувальний збір "Шахтаря"
Фото: Шевченко на зборах "Шахтаря" (twitter.com/FCShakhtar)

Наставник збірної України розпочав безпосередню підготовку до Євро-2020

Тренерський штаб національної збірної України на чолі з Андрієм Шевченком відвідав підготовку донецького "Шахтаря" на другому зборі в турецькому місті Белеку. Про це інформує прес-служба "гірників".

Наставник "синьо-жовтих" поспілкувався з генеральним директором "Шахтаря" Сергієм Палкіним і наставником команди Луїшем Каштру, а також індивідуально розмовляв зі збірниками і привітав кожного гравця.

Раніше Шевченко і його асистенти відвідали тренувальний табір київського "Динамо" в Туреччині.

Тренери збірної планують відвідати контрольний матч киян зі словенською "Олімпією", який відбудеться в середу, 5 лютого. В цей же день "оранжево-чорні" зіграють два спаринги: вранці - з "Македонією ДП" (Північна Македонія), а після обіду - зі "Сеннерюском" (Данія). І туди теж заплановані візити Андрія Шевченка і його помічників.

Зовсім скоро збірна України розпочне підготовку до чемпіонату Європи 2020 року, який відбудеться з 12 червня до 12 липня. До цього у "синьо-жовтих" заплановано три товариські матчі - проти збірних Франції (27 березня, Польщі (31 березня) та Кіпру (26 травня).

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