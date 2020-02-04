Шевченко слідом за "Динамо" відвідав тренувальний збір "Шахтаря"

Фото: Шевченко на зборах "Шахтаря" (twitter.com/FCShakhtar)

Наставник збірної України розпочав безпосередню підготовку до Євро-2020

Тренерський штаб національної збірної України на чолі з Андрієм Шевченком відвідав підготовку донецького "Шахтаря" на другому зборі в турецькому місті Белеку. Про це інформує прес-служба "гірників".

Наставник "синьо-жовтих" поспілкувався з генеральним директором "Шахтаря" Сергієм Палкіним і наставником команди Луїшем Каштру, а також індивідуально розмовляв зі збірниками і привітав кожного гравця.

Видео дня! Андрей Шевченко на тренировке «Шахтера».



Главный тренер сборной Украины посетил занятие команды на сборах в Турции. pic.twitter.com/9CKAYv9qco — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 4, 2020

Раніше Шевченко і його асистенти відвідали тренувальний табір київського "Динамо" в Туреччині.

Тренери збірної планують відвідати контрольний матч киян зі словенською "Олімпією", який відбудеться в середу, 5 лютого. В цей же день "оранжево-чорні" зіграють два спаринги: вранці - з "Македонією ДП" (Північна Македонія), а після обіду - зі "Сеннерюском" (Данія). І туди теж заплановані візити Андрія Шевченка і його помічників.

Подготовка под взором Шевченко. Как «Шахтер» тренировался перед двумя контрольными матчами?



Смотрите все фото с занятия на сборах в Турции https://t.co/rYxny9wbH9 pic.twitter.com/z9NBYVd2Iw — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 4, 2020

Зовсім скоро збірна України розпочне підготовку до чемпіонату Європи 2020 року, який відбудеться з 12 червня до 12 липня. До цього у "синьо-жовтих" заплановано три товариські матчі - проти збірних Франції (27 березня, Польщі (31 березня) та Кіпру (26 травня).