Шевченко объявил заявку сборной Украины на отборочные матчи Евро-2020

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко огласил список игроков, которые будут готовиться к матчам отбора на Евро-2020 против команд Сербии и Люксембурга. Об сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Всего в списке - 31 футболист.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все — Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все — Динамо), Александр Караваев (Зоря), Василий Кравец (Леганес), Игорь Пластун (Гент), Эдуард Соболь(Яблонец).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — Динамо), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат(все — Шахтер), Евгений Коноплянка(Шальке), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Руслан Малиновский (Генк), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Роман Безус(Гент), Иван Петряк (Ференцварош), Марьян Швед (Селтик).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Артем Кравец (Кайсериспор), Жуниор Мораес(Шахтер).

Сборная Украины начнет подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 25 мая в Харькове.

7 июня сборная Украины сыграет против Люксембрга, а 10-го — против Сербии.

В первом туре отбора на Евро-2020 сборная Украины разошлась миром с Португалией 0:0, а во втором — победила Люксембург 2:1.