Шевченко оголосив заявку збірної України на відбіркові матчі Євро-2020

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оглосив список гравців, які готуватимуться до матчів відбору на Євро-2020 проти команд Сербії та Люксембургу. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Загалом у списку - 31 футболіст.

Воротарі: Андрій П’ятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Леганес).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Богдан Бутко (всі - Шахтар), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Артем Шабанов (всі - Динамо), Олександр Караваєв(Зоря), Василь Кравець (Леганес), Ігор Пластун (Гент), Едуард Соболь (Яблунець).

Півзахисники: Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (всі - Динамо), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (всі - Шахтар), Євген Коноплянка (Шальке), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Руслан Малиновський (Генк), Олександр Зінченко(Манчестер Сіті), Роман Безус (Гент), Іван Петряк (Ференцварош), Мар’ян Швед(Селтік).

Нападники: Роман Яремчук (Гент), Артем Кравець (Кайсеріспор), Жуніор Мораес(Шахтар).

Збірна України розпочне підготовку до відбіркових матчів чемпіонату Європи 25 травня у Харкові.

7 червня збірна України зіграє проти Люксембргу, а 10- проти Сербії.

У першому турі відбору на Євро-2020 збірна України розійшлась миром з Португалією 0:0, а в другому - перемогла Люксембург 2:1.