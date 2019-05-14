В сборную Украины вызван защитник из чемпионата Молдовы

Фото: Мирослав Мазур (vorskla.com.ua)

20-летний защитник впервые получил вызов в национальную команду

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в расположению национальной команды молодого защитника "Ворсклы" Мирослава Мазура, который ныне выступает в аренде за молдавский "Сфинтул Георге". Об этом сообщается на сайте полтавского клуба.

Отметим, что в июне украинская сборная сыграет два матча в рамках отборочного турнира на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Команда 20-летнего оборонца в текущем сезона пробилась в финал Кубка Молдавии и располагается на втором месте в турнирной таблице местного первенства.

Напомним, два футболиста сборной Украины сыграют на чемпионате мира U-20.

