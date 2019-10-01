Шевченко може обговорити з Мальдіні тренерську роботу в "Мілані"

Фото: Андрій Шевченко (ffu.ua)

Сьогодні наставник збірної України відвідає матч "Аталанта" - "Шахтар"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко сьогодні в Мілані відвідає матч групового етапу Ліги чемпіонів між "Аталантою" і "Шахтарем". Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Також наставник проведе зустріч з колишнім одноклубником, а нині технічним директором футбольного клубу "Мілан" Паоло Мальдіні. Джерело газети передбачає, що вони можуть обговорити потенційне призначення Шевченка головним тренером міланської команди. Також існує ймовірність, що він буде суміщати посаду головного тренера збірної України і клубну роботу.

Наразі підопічні Шевченка успішно виступають у відборі на Євро-2020 і лідирують у своїй групі. Також під його керівництвом збірна України видала кращий за 20 років старт у кваліфікаціях.

"Мілан" під керівництвом нинішнього наставника Марко Джампаоло програв 4 з 6 матчів на старті сезону і займає 16 місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Як гравець "Мілана" Андрій Шевченко зіграв у 226 матчах і забив 127 голів. У складі "россонері" він вигравав Лігу чемпіонів і Серію А, а також Суперкубок УЄФА, Суперкубок Італії і Кубок Італії.