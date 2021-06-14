ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский оценил первую игру сборной Украины на Евро-2020

Новина українською →
Украина, Понедельник 14 июня 2021 02:06
Зеленский оценил первую игру сборной Украины на Евро-2020 Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Президент Украины Владимир Зеленский оценил первую игру сборной Украины на Евро-2020, как очень сильную. Он поддержал украинских футболистов несмотря на то, что они не смогли одержать победу над Нидерландами.

Соответствующее заявление появилось на официальной странице президента Украины в Facebook.

Зеленский отметил, что у игры было эмоциональное начало и оценил игру украинцев, как очень сильную.

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды", - отметил Зеленский.

Он отметил, что все украинцы поддерживали свою сборную на Евро-2020 и будут поддерживать дальше. Он также убежден в том, что впереди нашу команду ожидает победа.

"Каждый украинец был с Вами сегодня и будет и дальше. А дальше - важные две игры и ПОБЕДА! Потому что то, что у Вас написано на форме, не затереть и не убрать! Потому что это - об Украине! Потому что это сегодня - о Вас", - поддержал украинскую сборную Зеленский.

Напомним, что Украина проиграла Нидерландам на Евро 2020. Наша команда отыграюсь во втором тайме со счетом 0:2, но не смогла удержать ничью.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла в первом же матче на Евро 2020 со счетом 3:0. Даже российские СМИ не стесняясь называют игру позором.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт евро 2020
NEWS
"Это не соревнование": Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным
"Это не соревнование": Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами