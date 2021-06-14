Шевченко про гру збірної України на Євро-2020: Команда добре себе проявила

Тренер національної збірної України Андрій Шевченко прокоментував першу гру на Євро-2020 . Він вважає, що українська команда проявила себе дуже добре.

За словами Шевченка, українці проявили себе добре, незважаючи на програш. Гра була цікавою та яскравою, завдяки нашим футболістам.

"Був цікавий матч, швидкий, дуже багато моментів у виконанні однієї й іншої команди, цікавий розвиток атак. Ми могли б і не пропускати такий м'яч у кінці. Хочу подякувати команді за ту реакцію, яку вона продемонструвала за рахунку 0:2. Хлопці знайшли в собі сили пресингувати. Ми перебудувалися, випустили свіжішого гравця в середину поля, десь налагодили баланс. Команда дуже добре себе проявила", - зазначив Шевченко.

Він також зазначив, що українська команда буде готуватися до наступного матчу з Північною Македонією і вивчати тактику супротивників.

"Будемо чекати від неї настрою. У нас теж буде особливий настрій. Що стосується замін, то в нас є час. Завтра повернемося до Бухареста. Хлопці витратили дуже багато енергії, подивимося, хто як відновиться, чи будуть проблеми. У нас є достатньо гравців, які можуть вийти на поле. Подивимося гру Північної Македонії з Австрією, вивчимо й будемо готуватися", - сказав Шевченко.