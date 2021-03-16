Официально: сборная Украины проведет первые домашние матчи отбора на ЧМ-2022 в Киеве
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение о переносе домашних матчей сборной Украины в рамках отбора на Чемпионат мира-2022 против Финляндии и Казахстана из Львова в Киев. Матчи пройдут 28 и 31 марта соответственного на НСК "Олимпийский".
Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Решение о переносе матчей в Киев было принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом во Львове. При этом в УАФ не уточняют, пройдут ли матчи со зрителями или без них.
Отметим, в отборе на ЧМ-2022 Украина попала в группу D, которая состоит из пяти команд: Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Украины.
Предварительный календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ:
- 24.03. Франция - Украина. (21.45, Сен-Дени);
- 28.03. Украина - Финляндия (21.45, Киев);
- 31.03. Украина - Казахстан (21.45, Киев);
- 01.09. Казахстан - Украина (17.00);
- 04.09. Украина - Франция (21.45);
- 09.10. Финляндия - Украина (19.00);
- 12.10. Украина - Босния и Герцеговина (21.45);
- 16.11. Босния и Герцеговина - Украина (21.45).
Ранее РБК-Украина писало, что первый матч обора на Мундиаль между Францией и Украиной пройдет в Париже без зрителей.
Также сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список футболистов на первые матчи отбора на ЧМ-2022.