Без Буяльского. Шевченко назвал список сборной Украины на отбор ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список футболистов, которых он планирует вызвать на первый в 2021 году сбор национальной команды. В реестр вошли 33 футболиста, но ближе к началу сбора национальной команды список будет скорректирован.

Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола .

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все - "Шахтер"), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия) Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все - «Шахтер»), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тимчик, Александр Караваев (все - "Динамо"), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Дебютный вызов получил Анатолий Трубин, а возвращение в ряды сборной празднует Артем Беседин. При этом в список не попал Виталий Буяльский.

Напомним, в декабре состоялась жеребьевка группового этапа квалификации на чемпионат мира-2022. Украина попала в группу D, которая состоит из пяти команд: Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Украины.

Первый свой поединок отбора на ЧМ "сине-желтые" проведут с Францией, последний - с Боснией и Герцеговиной.

Также РБК-Украина писало, что стартовые домашние матчи отбора на ЧМ-2022 Украина проведет во Львове - сыграем с Финляндией и Казахстаном.

Отметим, в октябре Украина провела товарищеский матч против Франции. Тогда подопечные Андрея Шевченко разгромно уступили французам - 1:7.