Шестой пакет санкций ЕС против России близок к согласованию, - МИД Германии

"Переговоры по шестому пакету санкций продолжаются, они хорошо продвинулись и, с нашей точки зрения, могут быть завершены в ближайшее время", - отметил на пресс-конференции в Берлине представитель МИД Германии.

Что будет в шестом пакете санкций?

В шестой пакет должны войти нефтяные санкции, однако не все страны-участницы ЕС готовы сократить импорт энергоресурсов из России. В частности, известно, что постепенное эмбарго блокирует Венгрия.

По данным Bloomberg, Будапешт даже не устраивает возможность отсрочки на введение эмбарго до 2024 года наряду с Чехией и Словакией.

Тем не менее в шестом пакете может появиться запрет на страхование судов с российской нефтью, что тоже может ударить по экспорту РФ.