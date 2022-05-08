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ЕС может ввести запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, - WSJ

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Брюссель, Воскресенье 08 мая 2022 08:50
ЕС может ввести запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, - WSJ Фото: ЕС обсуждает запрет на страхование судов, перевозящих нефть из РФ (flick com)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз обсуждает возможность введения запрета на страхование судов, перевозящих нефть из России. Такой шаг значительно ограничит доступ РФ к мировому рынку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что запрет на страхование является частью шестого пакета санкций, которые чиновники ЕС готовят против России.

Директор компании Frontline Ltd., которая владеет одним из крупнейших в мире танкерных флотов, Дарс Барстад отметил, что такое решение фактически заблокирует доступ России к нефтяным рынкам.

"На самом деле это было бы очень сильным препятствием для экспорта российской нефти", - отметил он.

По словам Барстада, после введения запрета компаний будут отказываться перевозить российскую нефть, поскольку не смогут застраховать суда от угроз для окружающей среды.

Стоит напомнить, что такую тактику Европа использовала десять лет назад для сокращения экспорта иранской нефти, чтобы заставить Тегеран вести переговоры по своей ядерной программе.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, который, вероятно, будет включать нефтяное эмбарго.

Однако не все страны ЕС готовы к такому шагу. В частности, Венгрия уже заявила, что не поддержит эмбарго.

В то же время Словакия и Болгария заверили, что выступают за введение запрета на российскую нефть, но просят больший переходный период.

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Нефть Евросоюз Санкции против России
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