ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США ввели новые санкции против российских СМИ и банков

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 08 мая 2022 19:15
США ввели новые санкции против российских СМИ и банков Фото: новые санкции против России ввели США 8 мая (cia.history.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 8 мая, США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали российские СМИ и банки. Также вводится экспортный контроль в отношении ряда американских товаров, поставляемых в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Санкции против российских СМИ

Под санкции США попали российские телеканалы "Первый канал", "Россия-1" и НТВ. Запрет касается поставок им оборудования и возможности американских компаний размещать на них рекламу.

Как отметили в Белом доме, эти телеканалы являются "рупором Кремля", которые транслируют войну в Украине в выгодном для Москвы виде. Представитель администрации президента США уточнил, что новый санкционный пакет запрещает поставки технологий вещания, видеокамер, микрофонов и другого оборудования.

Санкции против российских банков

США ввели санкции против ряда руководителей российских банков, в том числе "Сбербанка" и "Газпромбанка". Под ограничения также попал "Московский индустриальный банк" и десять его дочерних структур.

При этом в релизе Минфина отмечается, что санкции в отношении "Газпромбанка" не идет речь о замораживании его активов и запрете о проведении каких-либо операций с ним.

Как отметили в Белом доме, санкции против руководителей "Газпромбанка" - это сигнал о том, что российский банк не является "тихой гаванью".

Экспортные ограничения против России

США также ввели новые экспортные ограничения в отношении России. Они затрагивают поставки промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров.

Представитель Белого дома отметил, что расширение экспортных ограничений против России напрямую нанесет ущерб российской военной машине. Кроме того, они ограничат доступ Москвы к компонентам, которые используются в производстве вооружений.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о готовности ввести дополнительные санкции против России.

Отметим, в апреле США расширили санкции против России. В ограничительный список еще попали около 30 физических и 40 юридических лиц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сбербанк России Соединенные Штаты Америки Санкции против России Война в Украине
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом